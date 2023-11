Annalisa smentisce il litigio avuto con Elodie e finalmente svela cosa c’è dietro. Ecco tutta la verità!

Vi è competizione tra Annalisa Scarrone ed Elodie Di Patrizi, le nuove protagoniste della scena musicale pop italiana? Si è parlato di tensioni e incomprensioni tra le due artiste, entrambe emerse dal talent show “Amici” di Maria De Filippi. Il fuoco delle polemiche è stato poi alimentato dall’imitazione di Brenda Lodigiani, che ha assunto il ruolo di Annalisa a Gialappa’s Show.

L’imitatrice ha proposto una performance carica di allusioni alla presunta rivalità con Elodie, gettando una finta zizzania tra le due artiste. Ma Annalisa ha voluto fare il punto della situazione, parlando apertamente della simpatica performance di Brenda Lodigiani e di come in realtà dietro non ci sia alcuna rivalità tra lei ed Elodie. Ma vediamo insieme nel dettaglio che cosa è successo e che cosa ha detto Annalisa!

Annalisa al 73esimo festival della Musica di Sanremo, 2023 (Foto Ansa)

La cantante ha preso con ironia l’imitazione di Brenda Lodigiani

Durante un’intervista su Rds, Annalisa ha dichiarato di aver affrontato con un tocco di ironia l’imitazione di Brenda Lodigiani: “Quando vedo che qualcuno fa una mia imitazione, mi colpisce con stupore. Onestamente, non mi sarei mai aspettata un’imitazione del genere“. Ha continuato dicendo: “Avevo visto la prima volta e pensavo che fosse una cosa isolata, che sarebbe finita lì. Invece, è diventato un personaggio fisso“.

La cantante ha anche voluto chiarire in modo definitivo che non ha nulla contro la sua collega: “Non si pensi che ci siano delle vere incomprensioni, anzi, è il contrario. Io e Elodie andiamo d’accordissimo“.

L’imitazione di Annalisa

“Nel regno del pop italiano, chi regna sovrana? Elodie? Assolutamente no! La regina indiscussa è Annalisa. Chi domina le classifiche? Annalisa! E quante lauree ha Elodie? Zero!” ironizza la falsa Annalisa durante una divertente imitazione al Gialappa’s Show, reinterpretando una delle sue canzoni in chiave anti-Elodie.

“Popolo, ballate con me e non con Elodie! Uh, Elodie se l’è presa, anche oggi l’ho stesa, uh, non ti sei mai ripresa, non farmi l’offesa. Ma di chi è quel cane che fa i bisogni nell’androne? Di Elodie! E chi vi mette le multe? Sempre Elodie. Chi non sposta la bicicletta? Elodie! Quanto sono sensuale? E sono anche laureata… in Fisica. Non è certo un caso, lo sapete?!”

Una provocazione comica divertente che, tuttavia, viene smentita dalla diretta interessata. La vera Annalisa ha infatti dichiarato di aver sorriso all’imitazione e alla canzone inventata, ma di non nutrire alcun sentimento negativo nei confronti di Elodie. Non esiste alcun astio o rivalità tra le due. Le due regine della musica pop italiana possono condividere il trono senza alcuna discordia. I fan possono quindi tornare a fare un respiro di sollievo!