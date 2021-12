Anne Rice, la popolare autrice di Intervista col Vampiro, si è spenta ad 80 anni

Anne Rice, l’autrice del popolare “Intervista col Vampiro”, è morta per complicazioni dovute a un ictus. Aveva 80 anni. Suo figlio, Christopher Rice, ha annunciato la notizia sui social, su cui aveva una presenza attiva:

“Stanotte Anne è morta a causa di complicazioni dovute a un ictus”, ha scritto Christopher Rice. “Ci ha lasciato quasi diciannove anni dopo al giorno in cui mio padre, suo marito Stan, è morto. L’immensità del dolore della nostra famiglia non può essere sopravvalutata. Mia madre mi ha insegnato ad abbracciare i miei sogni, a rifiutare il conformismo e sfidare le paure e l’insicurezza. Mi ha insegnato a sfidare i confini del genere e ad arrendermi alle mie passioni. Nelle sue ultime ore, mi sono seduto accanto al suo letto d’ospedale in soggezione per i suoi successi e il suo coraggio, inondati di ricordi di una vita che ci ha portato dalle colline ricoperte di nebbia della San Francisco Bay Area alle magiche strade di New Orleans, ai panorami scintillanti della California meridionale”.

Qui sotto il post:

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc — Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021

Anche personalità come Guillermo Del Toro si sono strette in cordoglio per la morte dell’artista:

A great loss- a fantastic fabulist that rephrased the ancient and embraced the dark. https://t.co/FjgRogdGFq — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 12, 2021

Rice era una scrittrice prolifica nota per la sua serie di romanzi sui vampiri, che seguiva personaggi immortali come Lestat e Louis mentre navigavano in complicati intrecci romantici che si sono svolti nel corso dei secoli.

I primi tre libri della serie Intervista col Vampiro sono stati adattati in film: il primo film Intervista col vampiro è stato nominato per diversi premi, ma La regina dei dannati (che combinava gli eventi del romanzo Il vampiro Lestat e la regina dei dannati) si rivelò un disastro. Rice ha criticato pubblicamente quest’ultimo film. Intervista col Vampiro è attualmente in fase di sviluppo sotto forma di reboot televisivo in seno alla AMC, con Sam Reid nel ruolo di Lestat.

Gli altri romanzi di Rice includono due trilogie di romanzi horror, uno sulle streghe e uno sulla mummia Ramses il Dannato. Il romanzo finale della trilogia di Ramses Il Dannato, che è co-scritto dal figlio di Rice, Christopher, uscirà nel 2022.

Inoltre, Rice ha scritto un paio di romanzi su Gesù Cristo dopo essersi convertito al cattolicesimo romano. In seguito ha preso le distanze dalla Chiesa cattolica romana a causa delle loro posizioni su alcune questioni sociali, ma ha dichiarato di esser rimasta una donna di fede.

