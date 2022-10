Anne Rise’s Mayfair Witches: ecco il trailer della serie con Alexandra Daddario ispirata ai romanzi di Anne Rice

Anne Rice sta per tornare con un altro adattamento AMC, come rivelato nel nuovo agghiacciante trailer di Mayfair Witches.

Il prossimo spettacolo è basato sulla serie di romanzi Lives of the Mayfair Witches di Rice, iniziata nel 1990 e incentrata su una famiglia di streghe le cui fortune sono state guidate per generazioni da uno spirito noto come Lasher. I libri sono stati un successo, portando a follow-up e crossover con personaggi di altre storie della leggendaria autrice defunta.

Mayfair Witches, che vedrà il mondo moderno e il passato connettersi attraverso gli occhi di Rowan (Alexandra Daddario), racconterà di una giovane e intuitiva neurochirurga, che scopre di far parte di una lunga stirpe di streghe. Sviluppato da Esta Spalding e Michelle Ashford, che hanno anche lavorato al dramma Showtime Masters of Sex, il cast di Mayfair Witches comprende anche Harry Hamlin, Annabeth Gish, Beth Grant, Erica Gimpel, Jen Richards e Jack Huston nel ruolo di Lasher.

Dopo un breve teaser per Mayfair Witches, è stato ora svelato il trailer ufficiale, che annuncia che l’adattamento di otto episodi sarà presentato in anteprima il 5 gennaio 2023 sul servizio di streaming AMC+.

L’anteprima evidenzia anche Rowan che inizia a conoscere la sua storia e come questo la porti lungo un percorso sempre più oscuro e incerto.

Qui sotto potete vedere il trailer:

