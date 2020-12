Annunciata ufficialmente la serie di Alien prodotta da FX!

Durante il Disney Investor Day, come un fulmine a ciel sereno è stata ufficialmente annunciata la serie di Alien prodotta da FX. A parlare della serie è stato John Landgraf, produttore e capo dell’emittente televisiva.

Come detto da Landgraf la serie vedrà per la prima volta lo Xenomorfo sulla Terra e sarà ambientata a cavallo tra il primo film diretto da Ridley Scott e il secondo diretto da James Cameron.

Alien is currently in development at @FXNetworks. The first TV series based on the classic film series is helmed by Fargo and Legion's @noahhawley. Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth. pic.twitter.com/jZe1CRFAZD

— Disney (@Disney) December 10, 2020