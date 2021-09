Another Life 2: ecco il trailer che anticipa dettagli circa la seconda stagione in arrivo a ottobre

È quasi ora che i fan di Another Life di Netflix di fare un nuovo giro nello spazio.

La nuova stagione della serie di fantascienza con protagonista Katee Sackhoff ha ricevuto un trailer, che ha entusiasmato gli spettatori che attendono la premiere di ottobre. Nella storia, dopo che un UFO è atterrato sulla Terra, un equipaggio va nello spazio per capire chi lo ha inviato e perché.

Nel trailer, viene rivelato che le tensioni stanno aumentando poiché la nave Salvare potrebbe diventare il bersaglio di un attacco, e il capitano Niko Breckinridge (Sackhoff) decide che vale la pena rischiare tutto per tornare a casa sulla Terra. Dopotutto, hanno appena visto la razza aliena chiamata Achaia annientare un intero pianeta. Come negoziate con alieni capaci di tale brutalità? Inoltre, l’equipaggio della nave ha la difficile missione di capire cosa vogliono gli Achaia sulla Terra, e il trailer rivela che i metodi per scoprirlo sono non convenzionali e anche potenzialmente pericolosi. Quindi è sicuro dire che la posta in gioco è alta come il cielo.

La prima stagione di Another Life è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2019. Le riprese della seconda stagione sono state posticipate a causa della pandemia di COVID-19 e la produzione è iniziata solo alla fine del 2020. La serie è stata creata da Aaron Martin, che ha scritto per spettacoli come Degrassi: The Next Generation e Being Erica.

Il grande cast di Another Life comprende Selma Blair, Justin Chatwin, Samuel Anderson, Elizabeth Ludlow, Blu Hunt, A.J. Rivera, Alexander Eling, Alex Ozerov, Jake Abel, JayR Tinaco, Lina Renna, Barbara Williams, Parveen Dosanjh, Greg Hovanessian, Chanelle Peloso and Tyler Hoechlin. Le nuove aggiunte per la stagione 2 includono Dillon Casey, Shannon Chan-Kent, Kurt Yaeger e Carlena Britch. Sackhoff e Noreen Halpern sono anche produttori esecutivi.

La seconda stagione di Another Life debutterà su Netflix il 14 ottobre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...