Another Life: Netflix cancella la serie dopo sole due stagioni

Un’altra serie ha ceduto sotto la scure della cancellazione di Netflix.

Con tutti gli spettacoli che produce e pubblica ogni anno, Netflix non può far funzionare tutto per più stagioni, quindi ha messo su una certa reputazione per aver cancellato spettacoli piuttosto rapidamente. Lunedì, Another Life si è trovato dalla parte sbagliata della lama. Dopo due stagioni su Netflix, la serie di fantascienza è stata ufficialmente cancellata.

La star e produttrice Katee Sackhoff ha condiviso la notizia con i fan sui social media lunedì pomeriggio. Non è stato fornito un motivo per la cancellazione, ma Sackhoff ha confermato che altre stagioni “semplicemente non erano nei piani”, per Another Life.

“Vorrei ringraziare ogni singola persona che ha guardato e supportato Another Life su Netflix”, ha scritto Sackhoff. “Grazie alla nostra troupe e al cast per aver sempre lavorato così duramente e per essere sempre stati preparati. Vorrei che potessimo fare più stagioni, ma purtroppo non sono nei piani. Ci vediamo alla prossima avventura.”

Qui sotto il post:

I’d like to thank everyone single person who watched & supported Another Life on @netflix To our crew & cast thank you for always working so hard & being prepared. I wish we could do more seasons but sadly it’s just not in the cards 🚀 See you on the next adventure ❤️ Love Niko — Katee Sackhoff (@kateesackhoff) February 21, 2022

La prima stagione di Another Life è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2019. Le riprese della seconda stagione sono state posticipate a causa della pandemia di COVID-19 e la produzione è iniziata solo alla fine del 2020. La serie è stata creata da Aaron Martin, che ha scritto per spettacoli come Degrassi: The Next Generation e Being Erica.

Il grande cast di Another Life comprende Selma Blair, Justin Chatwin, Samuel Anderson, Elizabeth Ludlow, Blu Hunt, A.J. Rivera, Alexander Eling, Alex Ozerov, Jake Abel, JayR Tinaco, Lina Renna, Barbara Williams, Parveen Dosanjh, Greg Hovanessian, Chanelle Peloso and Tyler Hoechlin. Le nuove aggiunte per la stagione 2 includono Dillon Casey, Shannon Chan-Kent, Kurt Yaeger e Carlena Britch. Sackhoff e Noreen Halpern sono anche produttori esecutivi.

La seconda stagione di Another Life ha debuttato su Netflix il 14 ottobre 2021.

