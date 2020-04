Ant-Man 3: assunto lo sceneggiatore e co-produttore di Rick & Morty per scrivere la sceneggiatura

Dopo la rivelazione di ieri delle nuove date d’uscita dei cinecomics Marvel Studios, oltre ovviamente a tutti i vari blockbuster, grazie a Hollywood Reporter possiamo darvi un aggiornamento riguardo ad Ant-Man 3.

A parte il fatto che Peyton Reed tornerà a quanto pare alla regia, il mondo di Ant-Man è appena diventato un po’ più grande, con l’assunzione di Jeff Loveness, scrittore e co-produttore dell’acclamato Rick and Morty di Cartoon Network, che è stato scelto per scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo del personaggio Marvel Studios.

In particolare, Peyton Reed, che ha diretto i due precedenti capitoli del 2015 e del 2018, è tornato come regista dopo aver chiuso il suo accordo lo scorso autunno.

Ci si aspetta che Paul Rudd ritorni nei panni di Scott Lang, l’eroe /criminale dal cuore d’oro con il potere di rimpicciolirsi e ingrandirsi. Evangeline Lilly tornerà nei panni della sua partner e interesse amoroso, Wasp, nonostante recenti rumor infondati lasciassero intendere sarebbe stata allontanata per via delle sue azioni in questi tempi di pandemia.

L’accordo è stato concluso nei primi giorni della chiusura di Hollywood, secondo alcune fonti, e Loveness ha già iniziato a scrivere.

La Marvel deve ancora annunciare pubblicamente il progetto e visto che la scrittura è appena iniziata, non è chiaro quando il terzo capitolo di Ant-Man comincierà la propria produzione. I sequel di Doctor Strange in The Multiverse of Madness and Thor: Love and Thunder sono stati programmati per gvenir girati quest’anno, ma la pandemia di coronavirus ha scombinato tutto il programma di produzione di Hollywood, quindi per ora il tutto rimane nel regno dell’incertezza.

