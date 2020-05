Ant-Man 3: Michael Douglas anticipa che presto verrà fatto un annuncio

Se si deve credere a Michael Douglas, alcune nuove notizie su Ant-Man 3 potrebbero arrivare presto.

Come suo padre prima di lui, Michael Douglas è una leggenda a Hollywood. Dai suoi primi giorni in The Streets of San Francisco al suo massimo splendore come protagonista di Hollywood, Douglas si è rapidamente cementato come un interprete di potere nelle industrie cinematografiche e televisive, un fatto a cui possono attestare i suoi Oscar, Golden Globe e Emmy.

Negli ultimi anni, Douglas è noto soprattutto per il suo ruolo del dottor Hank Pym nel MCU nei film di Ant-Man. Attraverso i due film di Ant-Man e un breve ruolo secondario in Avengers: Endgame, Douglas è diventato una figura accattivante nell’universo cinematografico Marvel, e il pubblico è impaziente di sapere quando lui e il resto del cast torneranno per ulteriori avventure.

Durante la trasmissione di una sessione di domande e risposte su Instagram (catturata da Ant-Man News su Twitter), la conversazione si è inevitabilmente trasformata in alcune domande circa il suo mandato nei film Marvel. Alla domanda su Ant-Man 3, Douglas ha smesso di rivelare informazioni, suggerendo che la Marvel potrebbe mandare qualcuno a sparargli al collo con una pistola se parlasse. Tuttavia, ha anticipato l’idea che i Marvel Studios annunceranno presto qualcosa e che i fan entusiasti dovrebbero “tenere duro”.

Qui sotto il video:

Actor Michael Douglas has recently done an Instagram Q&A and was asked about the status of Ant-Man 3, teasing that there will be some information coming out “pretty soon” about the film! #AntMan3 [via: MichaelKirkDouglas instagram] pic.twitter.com/qqTJAnEpKN — Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) May 9, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...