Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Bill Murray suggerisce la natura del suo ruolo nel film

Bill Murray ha confermato il suo ruolo di villain nell’imminente Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La lista dei film dei Marvel Studios e delle serie originali Disney Plus che verranno pare davvero ricca, fra questi c’è anche il nuovo sequel di Ant-Man. Le connessioni dirette tra le avventure sul grande schermo e le storie sul piccolo schermo sono più strette che mai, e una di queste verrà vista concretizzarsi nell’imminente Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ovviamente parliamo di Jonathan Majors nel ruolo di Kang.

Uno degli elementi più intriganti del film ruotava attorno al ruolo della leggenda della commedia Bill Murray. L’attore candidato all’Oscar farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in quella che sembra essere un’entusiasmante opportunità per lui. Ora, abbiamo una conferma ufficiale dallo stesso Bill Murray sulla natura del suo ruolo.

In un’apparizione all’Eli Manning Show, Bill Murray ha brevemente accennato al suo ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici sull’identità del suo personaggio, quando gli è stato chiesto dei suoi superpoteri, tutto ciò che ha detto è che stava interpretando “un cattivo”.

Data la natura comica dei due film precedenti, Bill Murray si adatterebbe in modo interessante al tono del sequel. Anche se sarà interessante soprattutto vederlo nel ruolo di cattivo.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...