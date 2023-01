Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco il nuovo trailer del film Marvel Studios

A poco più di un mese dall’uscita nelle sale di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo trailer del film, che segna il primo film della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe e il 31° film del MCU.

Il regista Peyton Reed ha detto che, con “Quantumania”, sta cercando di fare un film che “sarà grande e che si percepirà come centrale per il futuro del MCU”. Questo nuovo trailer si appoggia a quel duro tono, in tutto, dalla musica alle immagini che danno l’idea che vedremo un’avventura di proporzioni epiche che paradossalmente si svolgerà su scala microscopica.

Il primo trailer di “Quantumania”, pubblicato lo scorso ottobre, iniziava con un tono spensierato, simile ai primi due film di “Ant-Man”, prima di portare gli spettatori in un’atmosfera più dark di quella a cui forse sono abituati in un film di “Ant-Man”. Questo secondo trailer non perde tempo con nessun tipo di tono spensierato.

Si apre con le stesse inquadrature di Scott Lang (Paul Rudd) che cammina lungo il marciapiede, annuendo ai passanti, e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) che scende da un’auto e lo abbraccia a una premiere sul tappeto rosso. Questa volta, tuttavia, sono sovrapposti a una voce fuori campo del super-cattivo Kang (Jonathan Majors), che è destinato a scuotere l’MCU in modo importante.

Qui sotto potete vedere il trailer:

