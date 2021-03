Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il working title sembra anticipare alcuni dettagli

È difficile credere che siano passati quasi due anni da quando Ant-Man and the Wasp è uscito nei cinema – con un’accoglienza mista – subito dopo il grande cliffhanger di Avengers: Infinity War.

Come è naturale per un franchise che ha come protagonista Paul Rudd, i film di Ant-Man hanno fornito un grande sollievo comico al MCU, specialmente dopo i momenti intensi dei capitoli degli Avengers.

I dettagli sono vaghi sul terzo titolo del franchise che il CCO della Marvel, Kevin Feige, ha rivelato durante il Disney Investor Day con il titolo Ant-Man and the Wasp: Quantumania. L’imminente sequel vedrà l’intero cast principale tornare per completare la trilogia, ad eccezione di TI che non tornerà nei panni di Dave. Nel frattempo, Johnathon Majors si è unito al film per il ruolo di Kang il Conquistatore e Kathryn Newton assumerà il ruolo di Cassie Lang.

L’inclusione di Kang promette un’avventura caotica con al centro il tempo, e questo sembra riflettersi nel titolo provvisorio del film che è stato appena rivelato.

Secondo le informazioni condivise su Twitter da Derek Cornell di The DisInsider, il titolo provvisorio di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è “Goat Rodeo”.

Just in case this isn't out there, the working title for 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' is GOAT RODEO.

I nomi usati dai Marvel Studios per nascondere i suoi film dietro le quinte di solito offrono pochi dettagli specifici della trama, tuttavia, spesso prefigurano eventi in qualche modo. Ad esempio, Doctor Strange è stato sviluppato con il titolo di “Eye See You”, un chiaro riferimento all’Occhio di Agamotto, un antico artefatto che si è rivelato contenere la Gemma del Tempo.

Usare il titolo “Goat Rodeo” ha un doppio significato che fa riferimento al passato del franchise di Ant-Man, mentre anticipa anche ciò che verrà nel sequel. Il termine è spesso usato come slang per una situazione caotica in cui qualcosa è andato storto in modo disastroso. Ciò sembrerebbe suggerire che qualunque cosa il malvagio Kang di Johnathon Majors stia combinando nel film, avrà effetti disastrosi.

Inoltre, il riferimento a una capra funge da richiamo al primo film di Ant-Man, in cui Darren Cross ne uccide inavvertitamente una testando una riproduzione della formula restringente di Hank Pym.

