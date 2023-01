Ant-Man And The Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore Jeff Loveness paragona il Regno Quantico al Dune di Jodorowsky

Fin dal primo film di Ant-Man, il vero potenziale del Regno Quantico è stato anticipato. Perché se diventi abbastanza piccolo, rimpicciolendo fino al punto di quasi oblio, puoi trovare un nuovo mondo laggiù e un’intera civiltà – la vita, dopotutto, trova un modo, sia che si tratti di sciami di giganteschi (relativamente parlando) tardigradi, o di persone reali.

Come è stato rivelato in Ant-Man And The Wasp, era il luogo in cui la Janet Van Dyne di Michelle Pfeiffer – ex compagna di dell’Hank Pym di Michael Douglas e madre della Hope Van Dyne di Evangeline Lilly – era rimasta intrappolata per decenni. Poi, in Endgame, si è rivelata la risposta al viaggio nel tempo: il fatto che il tempo si muova in modo diverso nel Regno Quantico significa che è stato improvvisamente possibile saltare lungo la linea temporale del MCU, eppure, sembra che i nostri viaggi laggiù abbiano solo scalfito la superficie.

Finora. Come suggerisce il titolo, Ant-Man And The Wasp: Quantumania sta finalmente per portare il pubblico in un fantastico viaggio nella dimensione microscopica, introducendo il pubblico del MCU a nuovi sapori di psichedelia cosmica.

“È un posto divertente”, scherza lo sceneggiatore Jeff Loveness. “È un luogo di illimitata creazione, diversità e vita aliena. È Dune di Jodorowsky all’interno della Marvel.”

Il Regno Quantico ovviamente custodisce molti segreti. Non solo Kang il Conquistatore che in qualche modo intrappolato lì , ma Janet Van Dyne ha una storia dei suoi anni trascorsi sopravvivendo in essa – e Scott Lang, Hope e Hank stanno per scoprire di cosa si tratta: “Ha una storia molto ricca con Kang e problemi irrisolti”, dice Pfeiffer. “Il Regno Quantico può cambiare una persona e puoi avere un’intera altra vita laggiù. Ma è qualcosa in cui non ha mai desiderato entrare“.

“Si tratta di come questi cinque membri della famiglia affrontano questo ambiente”, ha aggiunto il boss della Marvel Kevin Feige. “E la nuova realtà di ciò che la loro madre/nonna ha passato, è che lei è stata una combattente per la libertà molto, molto conosciuta e molto potente nel Regno Quantico. Nessuno di loro ne aveva idea.”

Il regista Peyton Reed ha detto che, con “Quantumania”, sta cercando di fare un film che “sarà grande e che si percepirà come centrale per il futuro del MCU”. Questo nuovo trailer si appoggia a quel duro tono, in tutto, dalla musica alle immagini che danno l’idea che vedremo un’avventura di proporzioni epiche che paradossalmente si svolgerà su scala microscopica.

Il primo trailer di “Quantumania”, pubblicato lo scorso ottobre, iniziava con un tono spensierato, simile ai primi due film di “Ant-Man”, prima di portare gli spettatori in un’atmosfera più dark di quella a cui forse sono abituati in un film di “Ant-Man”. Questo secondo trailer non perde tempo con nessun tipo di tono spensierato.

Si apre con le stesse inquadrature di Scott Lang (Paul Rudd) che cammina lungo il marciapiede, annuendo ai passanti, e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) che scende da un’auto e lo abbraccia a una premiere sul tappeto rosso. Questa volta, tuttavia, sono sovrapposti a una voce fuori campo del super-cattivo Kang (Jonathan Majors), che è destinato a scuotere l’MCU in modo importante.

