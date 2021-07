Ant-Man and The Wasp: Quantumania, un rumor vuole il ritorno di Corey Stoll come Yellowjacket

Secondo quanto riferito, Ant-Man and The Wasp: Quantumania vedrà il ritorno di Corey Stoll. L’attore ha interpretato Yellowjacket nel primo film di Ant-Man e la sua curiosa sconfitta in quel film è stata argomento di conversazione per diverso tempo nei circoli dei fan.

Il podcast Still Watching di Vanity Fair ha menzionato che l’attore sarebbe tornato in qualche modo per il terzo capitolo. Joanna Robinson ha dichiarato: “So che Corey Stoll, in qualche modo, tornerà per Ant-Man 3”.

Tuttavia, il regista Peyton Reed è stato irremovibile sul fatto che i fan possano rivedere Yellowjacket. Con un’apparizione pronunciata dell’elmo del cattivo nell’ultimo episodio di Loki, solo come easter egg inutile allo svolgimento della trama, le fiamme degli intrighi stanno ruggendo di nuovo. Con tutti gli imbrogli temporali, sarebbe facile vedere una variante di Yellowjackets fare la sua apparizione contro Scott Lang e Hope Van Dyne, ma ovviamente prendere la cosa con le dovute pinze.

Durante un video con Screen Junkies, Peyton Reed non è stato così veloce a gettare fango su un ritorno di Yellowjacket. Nei fumetti, la morte è solitamente una porta girevole e negli ultimi anni abbiamo visto alcuni metodi creativi per esplorare più storie.

“Beh, voglio dire”, disse Reed. “Voi ragazzi state facendo una supposizione enorme. C’è un presupposto qui con cui non mi sento abbastanza a mio agio. Se guardi la sua morte nel primo Ant-Man, la tuta è compromessa, si rimpicciolisce ed entra in qualcosa… voglio dire, potrebbe essere da qualche parte in quel Regno Quantico.”

In una precedente intervista, il regista ha anche stuzzicato i fan con ulteriori informazioni sul Regno Quantico e sulle sue proprietà.

“C’è sicuramente molto da scoprire su Janet van Dyne, e quando parliamo del fatto che si è evoluta come risultato di essere stata nel Regno Quantico per 30 anni, ne abbiamo visto una piccola dimostrazione, ma non abbiamo ancora imparato come si è evoluta e com’è come persona”, ha spiegato Reed. “È qualcosa di cui abbiamo appena scalfito la superficie, quindi sarei sicuramente entusiasta di approfondire quella storia.”

