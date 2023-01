Ant-Man And The Wasp: Quantumania, una nuova immagine mostra il personaggio interpretato da William Jackson Harper

Sin dal suo ruolo da protagonista come Chidi in The Good Place, William Jackson Harper è andato in posti affascinanti sullo schermo. Ha sofferto per mano dell’Hårga in Midsommar di Ari Aster, è stato coinvolto in un mistero nell’acclamata serie dell’anno scorso The Resort – e prossimamente, sarà visto nel Reame Quantico in Ant-Man And The Wasp: Quantumania.

Il suo personaggio, noto semplicemente come “Quaz”, è tenuto sotto segretezza in merito al ruolo che avrà, ma possiamo dare un’occhiata a lui nell’esclusiva immagine qui sopra rilasciata da Empire.

Quello che sappiamo di Quaz è che è un telepate – ed è raffigurato qui con Jentorra di Katy M. O’Brian, un combattente per la libertà che si scaglia contro l’ingiustizia subita dalle brulicanti comunità che vivono nella minuscola metropoli. Speriamo che Quaz porti un po’ dell’intelligenza di Chidi nella lotta contro Kang il Conquistatore: Ant-Man e i suoi amici avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile per sfuggire alla minaccia del nuovo Big Bad del MCU.

Naturalmente, la speculazione sui nuovi personaggi è sempre attiva, e le teorie sostengono che Quaz potrebbe essere chiunque, dallo stesso Mr. Fantastic (ci deve essere categoricamente una voce sui Fantastici Quattro allegata a ogni progetto Marvel nei prossimi anni), all’eroe Marvel noto come Quasar (dato il suo nome, è facile capire perché è stata fatta la connessione).

Nel tipico stile del MCU, aspettati che tutti i segreti rimangano nascosti fino a quando Quantumania non arriverà sul grande schermo a febbraio.

EXCLUSIVE 🚨 Here's your first look at Quaz, William Jackson Harper's mysterious new character in #AntManAndTheWaspQuantumania. READ MORE: https://t.co/GaD5gej8ir pic.twitter.com/t8Gyez0NlG — Empire Magazine (@empiremagazine) January 16, 2023

Il regista Peyton Reed ha detto che, con “Quantumania”, sta cercando di fare un film che “sarà grande e che si percepirà come centrale per il futuro del MCU”. Questo nuovo trailer si appoggia a quel duro tono, in tutto, dalla musica alle immagini che danno l’idea che vedremo un’avventura di proporzioni epiche che paradossalmente si svolgerà su scala microscopica.

Il primo trailer di “Quantumania”, pubblicato lo scorso ottobre, iniziava con un tono spensierato, simile ai primi due film di “Ant-Man”, prima di portare gli spettatori in un’atmosfera più dark di quella a cui forse sono abituati in un film di “Ant-Man”. Questo secondo trailer non perde tempo con nessun tipo di tono spensierato.

Si apre con le stesse inquadrature di Scott Lang (Paul Rudd) che cammina lungo il marciapiede, annuendo ai passanti, e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) che scende da un’auto e lo abbraccia a una premiere sul tappeto rosso. Questa volta, tuttavia, sono sovrapposti a una voce fuori campo del super-cattivo Kang (Jonathan Majors), che è destinato a scuotere l’MCU in modo importante.

