Anthony Mackie afferma che è “più razzista” che Black Panther sia il solo film Marvel con una crew di neri

L’attore, Anthony Mackie, di The Falcon and the Winter Soldier ha invitato Marvel a fare di meglio con la diversità nei suoi film e ha detto che è “più razzista” che l’unico film con un cast nero, regista e troupe fosse Black Panther.

“Mi ha davvero infastidito il fatto che ho realizzato sette film Marvel in cui ogni produttore, ogni regista, ogni stuntman, ogni costumista, ogni PA, ogni singola persona era bianca”, ha detto Mackie come parte del segmento video di Variety’s Actors on Actors. “Ma quando vedi Black Panther hai un regista nero, un produttore nero, un costumista nero, un coreografo stuntman nero. E credo sia più razzista di ogni altra cosa. Perché se puoi assumere i neri solo per il film Black, stai dicendo che non sono abbastanza buoni quando hai un cast prevalentemente bianco?”

Mackie ha parlato in una conversazione con la star di Snowpiercer, Daveed Diggs, e ha detto che, come Diggs, ora che è finalmente la star del suo show con la serie Disney +, questa può spingere a più alti livelli per esercitarsi nell’assumere persone diverse.

“La mia grande spinta con la Marvel, con tutti, è, assumere la persona migliore per il lavoro”, ha detto. “Anche se ciò significa che dovremmo avere le migliori due donne, otterremo i migliori due uomini. Sto bene con quei numeri per i prossimi 10 anni. Perché inizia a costruire una nuova generazione di persone che possono mettere qualcosa nel loro curriculum per ottenere altri lavori. Se dobbiamo suddividere in percentuale, la cosa è divisiva. E questo è qualcosa che, come uomini di spicco, possiamo incoraggiare.”

Mackie ha fatto il suo debutto nel MCU in Captain America: The Winter Soldier nel 2014.

