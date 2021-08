Anthony Mackie pare aver concluso un accordo per Captain America 4

Anthony Mackie ha concluso un accordo per portare lo scudo nel primo film da protagonista principale, Captain America 4, stando a quanto riportato da Deadline.

I Marvel Studios di Kevin Feige mantengono i dettagli del film ben nascosti, e non è chiaro se il film coinvolgerà Sebastian Stan, che ha recitato con lui nella serie Disney + dei Marvel Studios, ben accolta, The Falcon and the Winter Soldier.

Il titolo non ufficiale indica che questo è il film di Mackie ed è un momento eccezionale per la carriera dell’attore, istruito alla Juilliard, che è stato un punto luminoso in ogni film in cui è apparso. Ciò include The Hurt Locker, 8 Mile e The Banker, fino al suo momento come Falcon, il gregario di Capitan America, che è stato scelto da quel supereroe per succedergli. La serie ha coinvolto il suo conflitto nell’assumere quella particolare identità da supereroe.

Captain America 4 verrà scritto dallo sceneggiatore e creatore di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, insieme allo scrittore dello staff della serie Dalan Musson.

Non è stato ancora scelto un regista per il film di Mackie.

