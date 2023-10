Anticipazioni Terra amara, puntate dal 16 al 21 ottobre: un suicidio improvviso scuote la serie!

Nelle puntate dal 16 al 21 ottobre 2023 di Terra Amara, la soap opera turca amata dai telespettatori di Canale 5, il destino dei personaggi prende una svolta drammatica. Le anticipazioni, come riporta Comingsoon, svelano che la settimana sarà caratterizzata da rivelazioni e intrighi, oltre ad un improvviso suicidio!

Terra Amara, le anticipazioni dal 16 al 18 ottobre

Nell’episodio del lunedì 16 ottobre di Terra Amara, Fekeli si rende conto che Mujgan ha cacciato Gulten e Cetin da casa sua. Toccato da questa situazione difficile, decide di offrire loro un rifugio nella sua abitazione. Tuttavia, i due rifiutano il gesto generoso, preferendo andare avanti con le proprie forze. Nel frattempo, Zuleyha cerca inutilmente di riavvicinarsi a Demir, mentre Fikret confessa alla dottoressa di non riuscire a dimenticarla.

Martedì 17 ottobre, Mujgan e Fikret si baciano di nascosto, ma vengono scoperti da Fekeli. Quest’ultimo rimane sconvolto e decide di cercare risposte sulla tomba di Yilmaz. Successivamente, si reca da Demir e gli dice che potrà accettare la loro relazione solo se è sincero nei confronti della dottoressa. Nel frattempo, arriva alla tenuta un tassista che dichiara di essere testimone dell’omicidio di Hunkar.

Mercoledì 18 ottobre, Demir è convinto che Behice sia l’assassina di Hunkar e cerca di strangolarla. Zuleyha e Sevda intervengono per fermarlo, poiché la testimonianza del tassista non è completamente attendibile. Tuttavia, il giovane promette che ucciderà personalmente il colpevole non appena avrà le prove necessarie, suscitando la paura di Zuleyha.

Behice in Terra Amara

La trama dal 19 al 21 ottobre

Nella puntata di Terra Amara di giovedì 19 ottobre, Fikret confessa a Bahtiyar di provare un forte sentimento per Mujgan, ma di esserne anche spaventato. Tornando a casa in stato di ubriachezza, si comporta male con la dottoressa. Nel frattempo, Cetin viene a conoscenza di questa confessione e ne rimane turbato. Zuleyha, invece, è confusa sui suoi sentimenti per Demir, dopo averlo visto giocare con Adnan.

Venerdì 20 ottobre, Gaffur confessa a Saniye di aver accidentalmente ucciso Hatip dopo averlo ricattato. Behice lo scopre e ha la prova che lo inchioderebbe. Questa rivelazione sconvolge Saniye, che Gulten nota essere visibilmente turbata. Nel frattempo, a causa delle azioni di Rasit, la voce dell’aggressione di Demir a Behice si diffonde a Cukurova.

Sabato 21 ottobre, Gaffur confessa a Demir di aver ucciso Hatip accidentalmente e gli racconta del biglietto di ricatto che potrebbe inchiodarlo. Demir decide di non denunciare Gaffur per il bene di Saniye e Uzum. Nel frattempo, Fekeli sorprende Mujgan mentre cerca di vendere i propri gioielli, e insiste per aiutarla personalmente. Intanto, Sevda scopre che Behice è entrata in casa di Zuleyha il giorno dell’omicidio di Hunkar e rivela tutto a Zuleyha, la quale accusa pubblicamente Behice, che tenta di fuggire, ma prima ruba denaro a Gaffur. Zuleyha e Fekeli si mettono sulle sue tracce, insieme a Fikret e Demir. Quest’ultimo trova Behice sul ciglio di un burrone, pronto ad ucciderla, ma lei decide di saltare nel vuoto, suicidandosi e mettendo fine alla sua vita.