Antonio Banderas vorrebbe fare Zorro 3 e passare il testimone a Tom Holland

Come sappiamo, Antonio Banderas ha interpretato il vigilante mascherato nel film del 1998 La maschera di Zorro e nel suo seguito del 2005 La leggenda di Zorro.

Banderas ha recentemente parlato di essere “in gioco” per un terzo film del franchise e più in particolare di chi vorrebbe passare per un passaggio di testimone.

“Sì, lo farei, prenderei in considerazione questa possibilità, perché no?”, ha detto Banderas a ComicBook. “Sì, penso che a oggi ho già proposto la cosa a qualcuno. Mi hanno chiesto di Zorro, ed io ho risposto che se mi chiamassero farei quello che Anthony Hopkins ha fatto per me, ovvero passare il testimone.”

Banderas ha detto che gli piacerebbe vedere la sua costar di Uncharted, Tom Holland, dietro la maschera.

“Ho fatto Uncharted con lui, ed è così energico e divertente, e ha anche questa scintilla”, ha detto Banderas. “Quindi, perché no?”

Nel 2016, il regista Jonás Cuarón ha annunciato che stava lavorando a un riavvio di Zorro con Gael García Bernál. Sebbene al momento non ci siano piani concreti per riportare Zorro al cinema, il personaggio è stato al centro di numerosi progetti televisivi. All’inizio di quest’anno, la CW aveva ordinato sei sceneggiature per una rivisitazione al femminile della storia.

Il classico vigilante mascherato è stato anche preso in considerazione dal regista Robert Rodriguez, dalla sceneggiatrice e regista Rebecca Rodriguez, da Sean Tretta (Mayans MC), da Propagate di Ben Silverman e Howard T. Owens e dai CBS Studios.

Wilmer Valderrama ha anticipato un nuovo spettacolo a cui stava lavorando per Disney + in anteprima su The Drew Barrymore Show a maggio di quest’anno, ma poi non si è saputo più niente.

