Antony Starr mostra il primo test per il costume di Patriota da The Boys

Antony Starr, l’interprete del Patriota nella brillante serie Amazon Prime Video, The Boys, creata da Eric Kripke, prodotta a livello esecutivo da Seth Rogen ed Evan Goldberg e tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, ha mostrato un paio di immagini dal suo primo test per il costume e la muscle suit del contorto super-eroe che interpreta.

Nella didascalia dell’immagine l’attore dice: “Foto del primissimo vestito costruito per il coglione… aka douchelander. Non avevo idea di cosa stessero facendo le persone… il che non significa molto per un attore. Per tutto il tempo veniva creato qualcosa di fantastico mentre posavo come un aspirante uomo ragno cercando di sembrare abbastanza dinamico ed evitare di essere rifuso. Scherzi a parte, alcune persone stupidamente talentuose mettono il loro amore e la loro abilità in queste cose e siamo fortunati ad averle“.

Qui sotto potete vedere l’immagine:

Che cosa succede quando i supereroi, famosi come delle celebrità, influenti come politici e osannati come degli dei, abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per il bene di tutti? La seconda stagione di The Boys, con la loro ricerca eroica intrapresa per svelare tutta la verità sui supereroi, è in arrivo in esclusiva su Prime Video.

In una stagione 2 più intensa e disperata di The Boys, Butcher, Hughie e il team riprendono da dove avevano finito alla fine della stagione 1. In fuga dalla legge, lottano per combattere contro i supereroi. Come Vought, la compagnia che gestisce gli eroi, cade nel panico per la minaccia dei super cattivi e un nuovo eroe, Stormfront, scuote la compagnia e sfida un Homelander già instabile.

The Boys è una serie tv targata Amazon, creata e scritta da Erick Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e con Hartley Gorenstein come produttore. La colonna sonora è composta da Christopher Lennertz.

Nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Antony Starr (John / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

