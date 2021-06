Anya Taylor-Joy parla di Furiosa e della soddisfazione circa il tornare al cinema d’azione

I fan hanno aspettato anni per ottenere più avventure in stile Mad Max dopo Fury Road, e la star della nuova avventura prequel incentrata su Furiosa, Anya Taylor-Joy, ha recentemente confermato che la produzione del film probabilmente inizierà prima della fine dell’estate.

Con l’attrice che ha guadagnato consensi negli ultimi anni per i drammi storici come The Queen’s Gambit ed Emma, le sue parole hanno fatto notare quanto fosse entusiasta di affrontare qualcosa di molto più fisicamente impegnativo rispetto ai suoi precedenti sforzi, tuttavia ha recitato nello spin-off di X-Men, The New Mutants.

“Ho un periodo di grazia fino ad agosto, e poi lavorerò fino alla metà del 2023”, ha condiviso Taylor-Joy durante una conversazione con Variety. “Ascoltami su questo. Tutti pensavano che fossi pazza a fare Emma, [Last Night in Soho di Edgar Wright] e Queen’s Gambit. E ad essere onesti, lo ero. Lo riconosco. È stata una cosa folle da fare, ma ho dovuto farlo. Ora ho capito quanto sono malsana, e sto pensando se esisto al di fuori della routine in cui bevo Diet Coke e fumo sigarette. La cosa che mi rende più entusiasta di Furiosa è George Miller. Quell’uomo è incredibile. Sono anche davvero entusiasta di fare qualcosa di fisico. Diventare fisicamente qualcos’altro è qualcosa che stranamente mi darà tanta pace.”

Mentre Taylor-Joy interpreterà il ruolo della protagonista, non è noto il ruolo che interpreterà Hemsworth. Dato che il nuovo film si svolge anni prima di Fury Road, non dovremmo aspettarci di vedere Max Rockatansky fare la sua apparizione, anche se la natura degli universi cinematografici rende difficile escluderlo del tutto.

