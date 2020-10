Anya Taylor-Joy sarà Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road

George Miller ha comunicato a Deadline riguardo a Furiosa di avere un profondo retroscena facente parte dell’universo di Mad Max universo, e ora potremo finalmente vederlo grazie alla Warner Bros che ha messo in sviluppo lo spin-off su Furiosa.

Il film narrerà le origini dell’Imperatrice Furiosa e sarà interpretata dall’attrice di Glass, Anya Taylor-Joy. Il film seguirà la genesi di Furiosa prima che collaborasse con Max Rockatansky in Fury Road. Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II reciteranno anche loro in un film che Miller dirigerà, co-scriverà e produrrà con il suo partner di lunga data candidato all’Oscar Doug Mitchell.

Miller ha scritto la sceneggiatura con il co- sceneggiatore di Mad Max: Fury Road, Nico Lathouris. Il team creativo di Miller dietro le quinte include collaboratori australiani di lunga data come lo scenografo Colin Gibson, il montatore Margaret Sixel, il mixer del suono Ben Osmo e il makeup designer Lesley Vanderwalt, ognuno dei quali ha vinto un Oscar per il proprio lavoro in Mad Max: Fury Road, così come il primo assistente alla regia PJ Voeten e il regista della seconda unità e coordinatore degli stunt Guy Norris.

Mad Max: Fury Road è un film del 2015 diretto da George Miller.

Il film è ambientato in un futuro distopico post apocalittico in cui benzina ed acqua sono risorse quasi esaurite. Nel film Max Rockatansky unisce le forze con la guerriera Furiosa per sfuggire ad Immortan Joe, leader di un culto, e al suo esercito. Produzione australiana-statunitense, è il quarto capitolo della serie di Mad Max, interpretato da Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë Kravitz, Abbey Lee e Courtney Eaton.

Miller, regista, produttore e co-sceneggiatore, ha affermato che la pellicola è una rivisitazione della saga, a trent’anni dall’ultimo film della trilogia da lui diretta con Mel Gibson protagonista.

Ha ricevuto numerosi premi e candidature, venendo candidato a dieci Oscar (tra cui miglior film, miglior regia e miglior fotografia), aggiudicandosene sei (miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro), risultando il secondo film maggiormente candidato (dietro a Revenant – Redivivo) ed il più premiato dell’edizione del 2016, nonché il primo film della serie ad ottenere candidature agli Oscar e a vincerne. È anche il film australiano con più Oscar in assoluto, record precedentemente detenuto dalle tre statuette di Lezioni di piano.

