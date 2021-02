Apple e Skydance Animation hanno chiuso una partnership pluriennale per la produzione

Apple e la Skydance Animation di David Ellison hanno chiuso una partnership pluriennale che pare sia in sviluppo da dicembre, e oggi gli studi, oltre a concludere questa trattativa, hanno permesso ai fan di dare un primo sguardo ai due film animati che saranno presentati in anteprima su Apple TV +, “Luck” e “Spellbound”.

Apple ha anche ordinato due stagioni di una serie animata di Skydance Animation, “The Search for WondLa”. Diversi altri lungometraggi e serie TV saranno annunciati nel prossimo futuro per via della partnership. Sia “Luck” che “Spellbound” erano originariamente previsti per l’uscita nelle sale nel 2022 sotto la Paramount, sebbene nessuna nuova data di uscita sia stata fissata per nessuno dei due film.

Qui sotto potete dare un’occhiata alle due prime immagini di Luck e Spellbound:

Le prime immagini di #Luck e #Spellbound pic.twitter.com/3Cb8yMfflL — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 17, 2021

“Luck” è diretto da Peggy Holmes e parla di una ragazza sfortunata che, dopo essersi imbattuta in un mondo mai visto prima di buoni e cattiva fortuna, deve unirsi a creature magiche per scoprire una forza più potente della stessa fortuna. Il film è stato scritto da Kiel Murray.

“Spellbound” è un nuovo musical animato con una colonna sonora originale di Alan Menken e testi di Glenn Slater. Il film segue una giovane ragazza che si propone di spezzare l’incantesimo che ha diviso in due il suo regno. È diretto da Vicky Jenson e scritto da Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton.

“The Search for WondLa” è un nuovo spettacolo animato basato sulla serie di libri di Tony DiTerlizzi. La serie Apple Original sarà scritta e prodotta dalla showrunner Lauren Montgomery, con Chad Quant, DiTerlizzi e Gotham Group anche come produttori esecutivi.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...