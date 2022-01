Apple TV + ha ordinato una nuova serie live-action parte del MonsterVerse

In un enorme affare per espandere il Monsterverse della Legendary, Apple TV + ha ordinato una nuova serie live-action con Godzilla e i Titani.

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la nuova scioccante realtà che i mostri sono reali, la serie senza titolo esplorerà il viaggio di una famiglia per scoprire i segreti sepolti e un’eredità che li collega all’organizzazione segreta nota come Monarch.

La serie sarà prodotta da Legendary Television e prodotta dai co-creatori Chris Black – che fungerà anche da showrunner – e Matt Fraction, insieme a Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures e Toho Co. Ltd. Hiro Matsuoka e Takemasa Arita siederanno alla produzione esecutiva per la Toho. Toho è il proprietario del personaggio di Godzilla e ha concesso in licenza i diritti a Legendary per questa serie come sottoprodotto naturale della loro relazione a lungo termine nel franchise cinematografico.

Discorsi sull’espansione dell’universo tramite una serie sono iniziati dopo che Godzilla v. Kong è diventato uno dei primi grandi successi al botteghino nell’era della pandemia. Legendary sta già sviluppando il prossimo film senza titolo ambientato nel Monsterverse, ma ha visto il potenziale nello sviluppo di una serie e ha iniziato a parlare con gli acquirenti interessati. Apple ha mostrato interesse immediato in quanto cerca di aggiungere più IP al suo rooster, a una serie TV originale è una buona idea per diventare pare del mercato di questo franchise.

A partire dal 2014 con Godzilla e proseguendo con Kong: Skull Island del 2017, Godzilla: King of the Monsters del 2019 e Godzilla vs. Kong del 2021, i film del Monsterverse hanno accumulato quasi $ 2 miliardi al botteghino globale e si stanno espandendo con una nuova serie anime, Skull Island.

