Apple TV Plus offre gratuitamente For All Manking, Dickinson, Servant e altre serie

Apple TV Plus sta rendendo disponibili gratuitamente alcune serie televisive originali, programmi per bambini e un documentario, per alleviare la quarantena di milioni di famiglie che sono chiuse in casa a causa del coronavirus.

La piattaforma di streaming si unisce a HBO, AMC e altri nell’offrire contenuti gratuiti durante la pandemia.

I seguenti programmi sono attualmente disponibili per la visione senza abbonamento Apple TV Plus: il documentario sulla fauna selvatica “The Elephant Queen”, narrato da Chiwetel Eljiofor, “Little America”, la serie antologica sulla vita degli immigrati in America, creata da Lee Eisenberg e prodotta da Executive Kumail Nanjiiani, Emily Gordon e Alan Yang; “Servant” la serie thriller di M. Night Shymalan su una coppia in lutto per una tragedia; il dramma ambientato in un passato alternativo “For All Mankind”; “Dickinson” di Alena Smith, interpretato da Hailee Steinfeld; serie di bambini in età prescolare dal vivo come “Helpsters”, dai creatori di “Sesame Street”; il reboot di “Ghostwriter” e “Snoopy nello spazio”.

Quelli negli Stati Uniti possono guardare questi originali Apple TV Plus gratuitamente a partire da giovedì sera, mentre gli utenti di 100 altri paesi e regioni avranno accesso a questi a partire da venerdì tramite l’app Apple TV.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...