Aquaman 2: Amber Heard pubblica una foto dietro le quinte del primo film

L’interprete di Mera, Amber Heard, ha stuzzicato i fan circa il suo ritorno in Aquaman 2 con una sua assonnata foto dietro le quinte dal primo film.

E’ passato un po’ di tempo da quando Aquaman ha debuttato per la prima volta nelle sale nel 2018, e il sequel si sta finalmente preparando per entrare in produzione entro la fine dell’anno. Infatti Dolph Lundgren (che interpreta il re Nereus) ha precedentemente fatto intendere che le riprese di Aquaman 2 inizieranno a Londra quest’estate. Il film ovviamente vedrà il ritorno di Jason Momoa e Amber Heard nei rispettivi ruoli di Arthur Curry e Mera di Xebel.

Come succede di sovente, molti attori pubblicano foto dietro le quinte dei film a cui partecipano, un po’ per mostrarsi, un po’ per far capire che si è vicini all’inizio della produzione, e Amber Heard non è da meno.

L’attrice ha recentemente fornito ai fan uno sguardo a come sono state le riprese la prima volta, pubblicando una foto dietro le quinte di se stessa che indossa il costume di Mera mentre fa un pisolino tra una ripresa e l’altra con una didascalia scherzosa su come avesse dimenticato il suo pigiama.

La star ha recentemente rivelato di aver iniziato ad allenarsi per riprendere il suo ruolo. Potete dare un’occhiata alla foto del dietro le quinte qui sotto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...