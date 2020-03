Aquaman 2: il film prenderà spunto dai fumetti Silver Age con Black Manta

Nuovi dettagli per il sequel di Aquaman, con la rivelazione che il film prenderà spunto dai fumetti della Silver Age con Black Manta antagonista principale.

Aquaman è stato un successo tutt’altro che previsto per la Warner Bros. e la DC Films, con più di un miliardo d’incasso la pellicola diretta da James Wan risulta essere la pellicola live-action del DCEU più redditizia per ora.

Con un successo simile non poteva che esserci un sequel già in cantiere e pronto per uscire nel 2022, e quest’oggi lo sceneggiatore del film ha rivelato un dettaglio inerente alla trama del prossimo film che potrebbe stuzzicare l’attenzione dei fan del personaggio.

David Leslie Johnson-McGoldrick, sceneggiatore del film, ha rivelato, rispondendo ad un fan su Twitter, che il sequel trarrà spunto dai fumetti della Silver Age, e in particolare da quelli che vedono Black Manta come antagonista principale.

Hmm… Good question. We're not taking any one particular comic book story and adapting it, but if you want to know the vibe we're going for, pick up pretty much any Silver Age story featuring Black Manta.

— David Leslie Johnson-McGoldrick (@bravecarrot) March 21, 2020