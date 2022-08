Aquaman 2: Jason Momoa descrive la reunion con Ben Affleck come: “Solo baci e abbracci”

A causa di una serie di cambiamenti in seno alla Warner e al suo programma per il DC Extended Universe, Ben Affleck ha ottenuto un paio di apparizioni a sorpresa nel programma come Batman.

Il primo di questi sarà a marzo 2023 con Aquaman and the Lost Kingdom, poiché l’Arthur Curry di Jason Momoa si riunirà con Batfleck per la prima volta da entrambe le versioni di Justice League nel 2017 e nel 2021. Dopo che il DCEU è stato riassettato per l’ennesima volta, non è chiaro per quanto tempo Affleck rimarrà in giro, ma anche solo due partecipazioni possono sicuramente destare l’attenzione dei fan, nella speranza che continuino.

Con Aquaman 2 che si espande ben oltre il mondo di Atlantide in altri regni sottomarini, è ancora un mistero quanto Affleck sarà coinvolto nella trama, soprattutto perché porterà a un’avventura multiversale più grande in The Flash della prossima estate. E mentre Momoa si prepara per il suo secondo film da solista, sembra essere al settimo cielo per avere la possibilità di lavorare di nuovo con Affleck.

Parlando con Variety alla première mondiale della stagione 3 di See, Jason Momoa ha anticipato cosa aspettarsi dalla sua reunion con Ben Affleck in Aquaman and the Lost Kingdom. Alla domanda su com’è stato tornare insieme sul set, Momoa ha condiviso solo un accenno di quanto si siano divertiti a realizzare il film insieme.

“Voglio dire, sono stato solo baci e abbracci, amo quel ragazzo. Andiamo troppo d’accordo ed è molto bello rivederlo. Troppo divertente, è troppo divertente.”

L’attore ha anche offerto un’anticipazione di ciò che i fan possono aspettarsi da Aquaman 2, sottolineando che ci sono “molte risate” e “molto più umorismo” nel sequel rispetto al primo film.

