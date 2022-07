Aquaman 2: Jason Momoa spoilera la partecipazione di Ben Affleck al film?

Il tempo di Ben Affleck nei panni di Batman all’interno del DCEU è stato un giro sulle montagne russe, anche se ha fatto parte del franchise interconnesso negli ultimi sei anni.

Dopo un’esperienza disastrosa nella realizzazione di Justice League del 2017, è tornato per completare la Zack Snyder’s Justice League, ma il suo coinvolgimento con la storia pareva si sarebbe esaurito con quella pellicola.

L’anno scorso, è stato confermato che Affleck riprenderà il ruolo di Bruce Wayne in The Flash, che riporta in scena anche il Crociato incappucciato di Michael Keaton. A parte questo, sembra che la Warner Bros si stia in gran parte allontanando dalla sua interpretazione dell’eroe, come indicato da dall’introduzione di Pattinson nel film uscito a marzo 2022.

Più di recente, il Batman di Affleck è stato utilizzato come parte del primo trailer di Shazam: Fury of the Gods, sebbene consistesse tutto in materiale flashback da Batman v Superman: Dawn of Justice senza nulla che indicasse che sarebbe stato ancora in giro. Ora, queste prospettive potrebbero cambiare ancora una volta grazie a una foto sui social media che lo mostra con una delle più grandi stelle del DCEU.

Come mostrato stamattina in pagina, la star di Aquaman 2, Jason Momoa, ha usato Instagram per condividere due immagini di se stesso con la star di DCEU Batman, Ben Affleck. La prima immagine mostrava Affleck con lo stesso taglio di capelli che usa per Bruce Wayne insieme a un abito completamente nero che sembra simile ai suoi vecchi costumi. La cosa ha lasciato intendere per molti che tornerà al DCEU nel sequel di Aquaman, ma ovviamente non c’erano conferme di nessun tipo.

Qui sotto potete vedere il post:

Momoa ha incluso poi anche un video su Twitter che lo mostrava mentre interagiva con un fan facendo un tour sul set, scherzando sul fatto che “non è più un fottuto segreto” riguardo alla presenza di Affleck nel film. Si è quindi diretto verso la roulotte di Affleck, che è stata etichettata solo con le sue iniziali, poi Momoa è entrato e noi abbiamo potuto vedere una rapida ripresa dell’attore di Batman.

Qui sotto il post di Twitter:

Jason Momoa can’t keep a secret. Protect him at all cost!#Batfleck #Aquaman2 pic.twitter.com/3566GG4Baf — The Flash Film News ⚡ (@FlashFilmNews) July 29, 2022

Questa cosa arriva come un fulmine a ciel sereno. Ma perché Affleck dovrebbe tornare per questo film in modo specifico, se non del tutto? Ebbene, una ragione potrebbe essere dovuta alle recenti modifiche alla programmazione del DCEU.

Originariamente, Aquaman 2 doveva essere presentato in anteprima nei cinema dopo The Flash, che ora è cambiato almeno in parte a causa dei problemi che circondano l’attore protagonista Ezra Miller. Inoltre, le voci suggerivano che Michael Keaton sarebbe apparso in alcune scene nei panni di Bruce Wayne/Batman nel sequel di Aquaman, il che potrebbe significare che la Warner Bros. cambierà Keaton con Affleck in queste scene dopo il cambio.

Qualunque sia il caso di Batman all’interno del DCEU, sarà piuttosto interessante vedere cosa accadrà con Affleck, sia in questo film, che con il suo futuro nel franchise. Questo potrebbe ancora significare che The Flash sarà effettivamente il commiato per l’attore nel panni del Cavaliere Osucro, ma è giusto far notare che ciò è già cambiato più volte poiché originariamente si credeva che fosse il caso anni fa, quindi stiamo attenti a non dare niente per scontato.

