Aquaman 2: Patrick Wilson ed Amber Heard confermano il loro ritorno nel cast

Dopo il successo a sorpresa di Aquaman del regista James Wan, un sequel del film diretto da Jason Momoa era inevitabile. Il film del DCEU ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, rinvigorendo la fede nel supereroe. Nonostante il successo commerciale, i numeri al botteghino apparentemente non erano sufficienti per salvare lo spinoff di Wan incentrato su The Trench.

Personaggi del primo film sono impostati per ri-apparire nel sequel anche se, come la scena post-credits di Aquaman ha accennato a Black Manta come villain principale.

L’attore Yahya Abdul-Mateen II ha ribadito il suo coinvolgimento in un post sui social media, suggerendo forse che la produzione sarebbe iniziata presto. Anche la Mera di Amber Heard sembra essere parte del cast, e l’attrice ha anticipato la preparazione per il ruolo di recente.

Before Aquaman took the last pages out of this book 🧜‍♀️ #gettingakindleforaquaman2 @aquamanmovie pic.twitter.com/E1wxtYFBAT — Amber Heard (@realamberheard) April 17, 2021

Anche il principale antagonista del primo film, interpretato da Patrick Wilson, farà la sua apparizione, fornendo l’opportunità di vedere dove la fine del primo film porterà il personaggio. La star di Aquaman ha confermato infatti il suo ritorno con un post sui social media, che lasciai intendere abbia cominciato il suo allenamento.

Sebbene fosse noto che Patrick Wilson sarebbe apparso in Aquaman 2 in qualche modo, questo post sui social media suggerisce alcuni dettagli importanti sul film e sull’imminente inizio della produzione. Al momento non è noto quale ruolo avrà Ocean Master nel film in uscita. Forse Arthur visiterà suo fratello nella prigione di Atlantide per un rapido recupero, stabilendo dove si trova attualmente la loro relazione.

Considerando che Wilson si sta rimettendo in forma, ciò potrebbe indicare che Orm avrà un ruolo fisicamente più impegnativo nel sequel. Forse Black Manta potrebbe far uscire Ocean Master dalla sua prigionia per chiedere il suo aiuto, creando una dinamica da cattivo capovolta rispetto al primo film.

Orm e Mera si uniranno a Arthur Curry quando Aquaman 2 uscirà nel dicembre 2022.

