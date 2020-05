Aquaman 2: un nuovo rumor lascerebbe intendere che Amber Heard non è stata licenziata

Voci che suggeriscono che la star di Aquaman, Amber Heard, sia stata licenziata da Aquaman 2, ma a quanto pare, stando a nuove voci queste insinuazioni potrebbero essere false.

Tra la sua lunga e prolifica battaglia legale con il suo ex marito Johnny Depp, circolano voci secondo cui la star sarebbe stata licenziata da Aquaman 2. Lo sviluppo più recente della battaglia ha visto un amico di Depp affermare che Heard ha simulato il sangue al naso usando uno smalto rosso. Recenti resoconti della battaglia legale hanno indicato che se queste false prove dovessero essere confermate, la Heard potrebbe finire in prigione, motivo di preoccupazione per i fan di Aquaman che non vedevano l’ora di vedere Mera tornare sul grande schermo.

Mentre la storia tra Amber Heard e Johnny Depp è eccezionalmente confusa e sta dimostrando come può essere giudicata a seconda della loro influenza professionale, è stato suggerito che l’interprete di Mera sia stata licenziata dal prossimo di Aquaman, ma secondo il noto insider Umberto Gonzalez queste voci potrebbero essere false.

No, Amber Heard did not "get fired" off of AQUAMAN 2. — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) May 10, 2020

Mentre la battaglia legale continua a imperversare e le accuse vengono lanciate a destra e sinistra, stando a questo rumor, la Warner Bros. non sembra interessata a licenziare una delle stelle principali dal roster di Aquaman 2. La Mera di Amber Heard è stato uno dei migliori elementi del cinecomics del 2018, e per molti semplicemente non avrebbe senso rifondere un personaggio tanto amato dai fan, nonostante le pesanti accuse che le sono state rivolte e le prove che sembrano incastrarla.

Oltre a ciò, Warner Bros. non sembra essere in grado di ricorrere al favoritismo quando si tratta di un “licenziamento”, dato che Johnny Depp è nel cast del nuovo sequel di Animali fantastici e Dove trovarli.

Mentre i discorsi potrebbero suggerire che Amber Heard sta uscendo dal franchise di Aquaman, i fan possono per il momento scaldarsi alla fascina del rumor e tirare un sospiro di sollievo, per il momento almeno pare che nessuno sostituirà la loro amata Mera. C’è comunque da far notare però una cosa. Per quanto riguarda Aquaman 2, il film arriverà nelle sale cinematografiche nel dicembre del 2022, quindi c’è tutto il tempo per che le cose si capovolgano drasticamente.

