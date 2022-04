Aquaman and the Lost Kingdom: ecco la descrizione di una breve scena mostrata al CinemaCon

Anni dopo l’uscita di Aquaman, la DC Films torna in mare con Aquaman and the Lost Kingdom .

Il sequel dovrebbe finalmente debuttare nei cinema la prossima primavera e, al di fuori di uno sfrigolante reel dietro le quinte e di alcuni secondi di filmato, dobbiamo ancora vedere molto. Nel frattempo, i partecipanti al CinemaCon 2022 di Las Vegas hanno avuto un’idea di cosa c’è in serbo esattamente, con il regista James Wan apparso di persona e la star Jason Momoa tramite Zoom, che hanno mostrato una clip. Come per The Flash, vi riportiamo una descrizione.

Arthur nella sua armatura arancione si trova sopra un mare in tempesta. Black Manta ha un equipaggio su un sottomarino gigante. È ancora umano ma esercita un antico potere magico. Arthur e Orm devono allearsi. Li vediamo camminare attraverso una foresta. Il teaser finisce con Orm davanti a un robot meccanico simile a un polpo.”

“È stato fantastico. È stato divertente tornare nel mondo di Atlantide, io esco con il gruppo e questa banda e, sai, alla fine è semplicemente un continuare la storia, dare nuova forma al mondo che abbiamo creato col primo”, ha spiegato Wan durante la presentazione. “Stiamo cercando di portarlo al livello successivo. Voglio dire, è stato un primo grande, bellissimo film, quindi ovviamente la sfida è fare di meglio. Con questo film siamo stati in grado di abbracciare nuova tecnologia che abbiamo usato – non parlo del mo-cap o cose del genere, ma letteralmente mettere circa 100 telecamere sull’attore e catturare tutti i movimenti nei minimi dettagli – e poi prendere quello che fa e applicarlo a una versione 3D di loro stessi, mentre rimangono in controllo totale dei loro movimenti. Semplice per gli attori e che rende tutto più versatile anche per te regista.”

In Aquaman and the Lost Kingdom, quando un antico potere viene scatenato, Aquaman deve stringere una difficile alleanza con un improbabile alleato per proteggere Atlantide, e il mondo da una devastazione irreversibile.

Il film vedrà il ritorno di Jason Momoa come Aquaman, Patrick Wilson come Orm, Amber Heard come Mera, Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta e Randall Park come Stephen Shin. Anche l’ex star di Game of Thrones, Pilou Asbaek, si è unito al cast in un ruolo sconosciuto, mentre Jani Zhao interpreterà il nuovo personaggio Stingray, Indya Moore interpreterà Karshon e Vincent Regan interpreterà Atlan, precedentemente interpretato da Graham McTavish in Aquaman.

Aquaman and the Lost Kingdom arriverà nelle sale il 17 marzo 2023.

