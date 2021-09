Aquaman and the Lost Kingdom: James Wan assieme a Patrick Wilson in una foto BTS

In un recente post su Instagram, il regista di Aquaman and the Lost Kingdom, James Wan, ha condiviso una nuova foto dietro le quinte con Patrick Wilson in costume da Orm/Ocean Master.

Leggi anche: Jason Momoa mostra il nuovo costume di Aquaman

Il personaggio di Wilson sembra notevolmente più spettinato e slavato questa volta, cosa che Wan ha paragonato umoristicamente a Cast Away con Tom Hanks: “ho trovato questo ragazzo @thereelpatrickwilson bloccato su una spiaggia deserta, facendo l’imitazione di Cast Away“.

L’immagine completa può essere vista di seguito:

I dettagli della trama del film sono ancora tenuti nascosti, ma molti fan hanno ipotizzato che la parte “Lost Kingdom” del titolo porterà probabilmente all’esplorazione di una regione sconosciuta nel vasto oceano.

Wilson, che interpreta l’Oceanmaster nel franchise, ha condiviso che la direzione di Wan del sequel è “più grande, migliore e più ampia”, suggerendo che Aquaman potrebbe potenzialmente scoprire nuove minacce e alleati lungo la strada.

La produzione del sequel è attualmente in corso e ora è emerso un importante aggiornamento direttamente dalla protagonista del film. Il regista di Aquaman 2, James Wan, ha anche rivelato che il nome ufficiale del secondo outfit è “vestito invisibile”, dicendo che si tratta di una tecnologia di Atlantide basata sulla “capacità di mimetizzarsi dei cefalopodi”.

Resta da vedere se Aquaman e il regno perduto si ispirerà alla già citata serie di fumetti degli anni ’80, ma molti sarebbero d’accordo sul fatto che aggiungere una tuta invisibile avrebbe un senso narrativo. Dato che la prima foto dal set del sequel mostrava una misteriosa grotta di ghiaccio, è possibile che Arthur utilizzerà la tuta invisibile per una missione per scoprire cosa sta succedendo in questo luogo.

Ciò è ulteriormente amplificato dai commenti di Wan secondo cui la tuta ha capacità di mimetizzazione, suggerendo fortemente che Arthur Curry sarà in modalità invisibile per salvare Atlantide da una minaccia sconosciuta.

Aquaman and the Lost Kingdom uscirà nelle sale il 16 dicembre 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...