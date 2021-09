Aquaman and the Lost Kingdom: Jason Momoa mostra il nuovo costume di Aquaman

Mentre le riprese del sequel di Aquaman, dal titolo Aquaman and the Lost Kingdom, hanno avuto il via libera da circa due mesi, il buon protagonista del film, Jason Momoa, ha scelto di mostrare ai fan uno scorcio del nuovo costume del super-eroe in una foto promozionale sul suo account Instagram.

A quanto pare, stando alle informazioni che circolano online, all’interno del film il personaggio indosserà due tipi di costumi, quello dorato visto anche nel primo film, e questo dai toni più scuri, ispirato alla versione anni ’80.

I dettagli della trama del film sono ancora tenuti nascosti, ma molti fan hanno ipotizzato che la parte “Lost Kingdom” del titolo porterà probabilmente all’esplorazione di una regione sconosciuta nel vasto oceano.

Wilson, che interpreta l’Oceanmaster nel franchise, ha condiviso che la direzione di Wan del sequel è “più grande, migliore e più ampia”, suggerendo che Aquaman potrebbe potenzialmente scoprire nuove minacce e alleati lungo la strada.

La produzione del sequel è attualmente in corso e ora è emerso un importante aggiornamento direttamente dalla protagonista del film. Il regista di Aquaman 2, James Wan, ha anche rivelato che il nome ufficiale del secondo outfit è “vestito invisibile”, dicendo che si tratta di una tecnologia di Atlantide basata sulla “capacità di mimetizzarsi dei cefalopodi”.

“Ecco Jason Momoa nel classico costume di Aquaman E una sbirciatina al suo altro costume: il costume invisibile. Tecnologia di Atlantide basata sull’abilità mimetica dei cefalopodi. David Leslie Johnson ed io ci siamo ispirati al vestito blu degli anni ’80.”

Potete vedere il posto qui sotto:

