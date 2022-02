Aquaman and the Lost Kingdom: Patrick Wilson afferma che hanno usato tecnologie VFX mai viste prima

Manca poco prima che Aquaman and the Lost Kingdom, il sequel di Aquaman di James Wan con Jason Momoa nei panni dell’omonimo supereroe marino, arrivi sugli schermi. Ma abbiamo c’è spazio per la campagna marketing e le interviste ne fanno parte.

Grazie a Collider, che ha parlato di recente con Patrick Wilson, noto per aver interpretato King Orm nel franchise DC, possiamo riportarvi alcune informazioni sulle nuove eccitanti tecnologie VFX utilizzate dalla produzione, anche se non sono stati rilasciati alcuni dettagli di trama.

Per prima cosa, è stato chiesto a Wilson cosa pensasse delle riprese del primo Aquaman. L’attore ha detto che pensa che il franchise abbia trovato una “nicchia” in mezzo alla miriade di film tratti dai fumetti in uscita al momento, e che la DC ora sa come adattarsi a ogni film, anche con concept come il “multiverso”, un termine abusato secondo lui.

“Quindi prendi quelle cose a cui pensi che le persone abbiano risposto positivamente, e pensi ‘Oh mio Dio, puoi credere che l’abbiano fatto?’. Sì, l’abbiamo fatto. Ora faremo di più. Penso che abbiamo trovato la nostra nicchia. Penso che la DC abbia trovato il suo modo per capire come adattarsi a ogni film, anche dentro un multiverso, che ora è così abusato come termine. Chiaramente il film è andato oltre una fascia demografica di fan, perché ha prodotto un incasso di miliardi dollari. Quindi questo ti offre la libertà di mantenerlo divertente.”

E’ importante sottolineare che il franchise di Aquaman e in effetti il ​​sequel in arrivo non sono solo per lo spettacolo. Wilson dice che ha ancora cose importanti da dire, nonostante sia un film di fumetti, e vanta ottime relazioni tra i personaggi. Per di più, sembra che vanti alcuni incredibili progressi nei VFX, come non ne abbiamo mai visti prima.

“Abbiamo ottimi rapporti nel film, alcune fantastiche sequenze d’azione”, dice. “Spingiamo tutti i combattimenti e le acrobazie la massimo, abbiamo usato tecniche folli tra noi e The Flash che non sono mai state usate prima. Tutto questo è davvero eccitante.”

