Aquaman: King of Atlantis, WarnerMedia annunciato lo sviluppo di una serie animata per HBO Max

Con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale di WarnerMedia, è stato annunciato un nuovo show che prenderà vita su HBO Max, targato DC.

Come si può leggere nel comunicato da noi tradotto: “HBO Max ha annunciato oggi al WarnerMedia Television Critics Association (TCA) , il via libera per una mini-serie animata in tre parti intitolata “Aquaman: King of Atlantis” che sarà prodotta da James Wan attraverso la sua compagnia di produzione Atomic Monster. Basata sul classico personaggio DC creato da Mort Weisinger e Paul Norris, ciascuno degli episodi standalone avrà una trama unica che seguirà le avventure di Aquaman come protettore degli abissi. Aquaman: King of Atlantis si unisce alla serie d’animazione di HBO Max che includono i cartoni animati dei Looney Tunes, Jellystone, Adventure Time: Distant Lands, Little Ellen, Gremlins: Secrets of the Mogwai, Rick and Morty, The Boondocks e altro“.

“Questa proprietà DC è una delle preferite dai fan con personaggi famosi e trame dinamiche”, ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali, HBO Max. “Sulla scia del grande successo al botteghino della pellicola Warner Bros. Pictures, siamo certi che Aquaman: King of Atlantis sarà un’aggiunta entusiasmante alla nostra già solida serie di programmi per bambini e famiglie.”

Prodotta da Warner Bros. Animation, la serie inizia con il primo giorno di lavoro di Aquaman come re di Atlantide con già molte cose da fare. Fortunatamente, ha i suoi due consiglieri reali per sostenerlo: Vulko, lo studioso, e Mera, la principessa guerriera con poteri idrocinetici. Tra il trattare con gli abitanti di superficie, il male rappresentato dal suo fratellastro che vuole rovesciarlo, Aquaman dovrà affrontare diverse sfide e dimostrare ai suoi sudditi di essere l’uomo giusto a impugnare il tridente.

La serie è prodotta da James Wan, Michael Clear di Atomic Monster (Annabelle Comes Home), Rob Hackett (Swamp Thing) e Sam Register (Teen Titans Go!). Victor Courtright (ThunderCats Roar!) e Marly Halpern-Graser (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) fungeranno da showrunner e co-produttori esecutivi.

