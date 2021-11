Arcadia Fallen: la moderna visual novel fantasy in arrivo su PC e Nintendo Switch

La visual novel di debutto di Galdra Studios, Arcadia Fallen, arriverà su PC il 17 novembre alle 19:00 CET e su Nintendo Switch nel 2021.

Gioca nei panni di un giovane apprendista alchimista che viene involontariamente vincolato a uno spirito malvagio. Improvvisamente trascinati in una guerra tra l’umanità e la magia, devono unirsi a un gruppo di improbabili eroi per sfuggire alla propria rovina, sperando di salvare il mondo lungo la strada.

Arcadia Fallen è un fantasy di ispirazione nordica dove il gioco di ruolo e l’espressione personale sono al primo posto. Il gioco presenta un protagonista personalizzabile e un sistema di dialogo che permette ai giocatori di modellare la personalità del loro personaggio mentre giocano. Sarai timido? Audace? O quello che racconta sempre barzellette? Trascorri del tempo con il resto del gruppo di compagni che si uniscono a te nel tuo viaggio, quattro dei quali puoi anche corteggiare (LGBTQ+ friendly), e se il romanticismo non fa per te, puoi formare relazioni platoniche profonde e significative con tutti.

Padroneggia le tue abilità di alchimia nel gioco e usa il tuo ingegno per scoprire i misteri di Anemone Valley!

Il gioco è stato finanziato con successo su Kickstarter nell’estate del 2020, dove ha raccolto fondi per un doppiaggio di qualità AAA da talenti come Joe Zieja (Fire Emblem: Three Houses) ed Erica Lindbeck (Persona 5; Final Fantasy VII Remake), con la direzione vocale di Philip Bache (Life Is Strange; Skyrim).

Guarda il fantastico trailer promozionale qui sotto:

Segui @arcadiafallen e visita arcadiafallen.com per ulteriori notizie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...