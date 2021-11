Arcane 2: Riot Games annuncia la messa in produzione della seconda stagione!

Dopo l’uscita finale dell’Atto III su Netflix, la stagione 2 di Arcane è stata immediatamente confermata come in produzione.

Lo straordinario adattamento videoludico di League of Legends, realizzato dalla Riot Games è prodotto dai co-creatori Christian Linke e Alex Yee, è stato elogiato da critici e dai fan per la sua storia e lo stile d’animazione unico.

L’accattivante animazione di Arcane è stata realizzata da Fortiche Production, noto per aver combinato animazione 2D e animazione 3D per creare il proprio stile grafico.

Diviso in tre capitoli con nove episodi in totale, Arcane è un prequel del franchise di League of Legends. La storia di Arcane ripercorre le origini dei campioni di League of Legends ambientati a Piltover e Zaun con Hailee Steinfeld nei panni di Vi ed Ella Purnell nei panni di Jinx. La prima stagione esplora il rapporto teso tra le due sorelle e le tensioni tra le due città, Piltover e Zaun. Durante l’uscita della serie Netflix, lo sviluppatore di League of Legends, Riot Games, aveva lanciato un evento di un mese e una festa globale per celebrare l’uscita dello spettacolo.

Molti fan si sono chiesti con impazienza se lo show sarebbe stato rinnovato per una seconda stagione, specialmente dopo la fine della prima stagione con quel cliffhanger. Con sorpresa di tutti, la seconda stagione di Arcane è stata ufficialmente confermata come già in produzione.

In un breve teaser, Caitlyn (Katie Leung), Vi e Jinx possono essere ascoltati accompagnare l’annuncio video rilasciato per la stagione 2.

Potete vedere l’annuncio teaser di seguito:

Arcane è ambientato nella regione utopica di Piltover e nel sottosuolo oppresso di Zaun. La storia segue le origini di due iconici campioni della Lega e il potere che li farà a pezzi. Christian Linke di Riot Games è showrunner e co-creatore della serie insieme ad Alex Yee.

In un’intervista con Netflix, Linke e Yee avevano rivelato di aver lavorato al progetto per 10 anni, e che la storia sarebbe ruotata attorno alle sorelle Vi e Jinx in quello che è probabilmente uno dei “segreti mal tenuti” dello show. Certo, queste due sorelle hanno scelto percorsi diametralmente opposti e da allora sono diventate rivali nel contesto dell’universo, quindi quella dinamica familiare rivelata ha costruito sicuramente un’interessante fonte di conflitto attorno alla quale costruire l’arco narrativo della storia principale di Arcane.

“League of Legends ha ispirato il fervore globale, il fandom e siamo entusiasti di essere la casa della prima serie televisiva ambientata in questo universo, Arcane”, ha dichiarato Dominique Bazay, Director, Original Animation per Netflix. “La serie promette di essere in insieme di brividi visivamente spettacolari che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.”

Arcane è la prima serie televisiva di Riot Games ed è stata presentata in anteprima il 6 novembre 2021 su Netflix.

