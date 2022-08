Arcane: Bridging the Rift, rivelato il budget iniziale e un’animation test nel primo episodio della docuserie

Prima di diventare la miglior serie d’animazione del 2021, la pluripremiata serie animata ambientata nel mondo di League of Legends di Riot Games, Arcane, è iniziata in piccolo in termini di budget e manodopera.

Lo spettacolo è stato presentato in anteprima nel novembre del 2021 su Netflix e ha ricevuto un’accoglienza positiva all’interno e all’esterno della comunità di LoL. Sconosciuto a molti, il team ha impiegato sei anni per dare forma il suo stile di animazione impeccabile e all’incredibile storia della serie.

Il primo episodio della serie di documentari Arcane: Bridging the Rift ha mostrato i rischi che il team di produzione ha corso, nonché gli ostacoli che hanno superato per dare vita allo spettacolo.

A quanto pare, inizialmente il budget di produzione era di 2.000 dollari, stando a quanto rivelato da Arcane: Bridging the Rift.

L’episodio pilota di Arcane Bridging the Rift, “I Only Dream in Risky”, ha permesso ai fan di conoscere gli umili inizi del più grande spettacolo animato di Riot Games fino ad oggi. L’idea del progetto è nata dopo l’uscita del video musicale noto come “Get Jinxed!”, in cui Riot Games ha lavorato con lo studio di animazione francese Fortiche Productions. Il creatore e scrittore di Arcane, Alex Yee, voleva espandere l’universo di League of Legends al di fuori del gioco e in contenuti narrativi di lunga durata.

“Ho sempre avuto questo senso di obbligo nei confronti dei giocatori”, ha detto in Arcane: Bridging the Rift. “Sembrava che avessimo creato questi personaggi e che i giocatori ci avessero risposto trascorrendo così tanto tempo con loro e amandoli. Sembrava che meritassero di avere storie migliori”.

Lo showrunner, creatore e sceneggiatore della serie Christian “Praeco” Linke ha rivelato le difficoltà che hanno dovuto affrontare durante le prime fasi della produzione, dove hanno ricevuto solo 2.000 dollari all’inizio del progetto. Convincendo i co-fondatori di Riot Games, Brandon Beck e Marc Merrill, alla fine sono stati concessi loro più soldi per testare le animazioni e sviluppare ulteriormente la storia.

Il primo episodio di Arcane “Welcome to the Playground” ha richiesto 10 mesi per essere realizzato grazie allo stile di animazione unico della serie, realizzato da Fortiche Productions.

“Facciamo un mix di 2D e 3D. Gli effetti 2D sono realizzati con 12 immagini al secondo, poi l’animazione è di 24, come in altri film, quindi hai un mix di stili”, ha spiegato il fondatore di Fortiche Jérôme Combe.

Inoltre, in ultimo, sono stati mostrati dei concept art su Vi, come hanno costruito visivamente il personaggio dal look del videogioco a quello della serie, e anche un piccolo video test che pare sia stato usato per proporre il proprio stile d’animazione per la serie Arcane.

Potete vederlo qui sotto:

The full animation test for Arcane from 2015. “Are we going to do this or not?”#BridgingTheRift pic.twitter.com/pty1QaDPHf — Arcane (@arcaneshow) August 10, 2022

E qui sotto un concept art:

Can a monster ever be forgiven? Jinx, from ideation to #Arcane. pic.twitter.com/Nzo6cTzg3C — Arcane (@arcaneshow) August 8, 2022

Potete vedere l’episodio della docuserie qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...