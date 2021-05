Arcane: ecco il trailer d’annuncio della serie animata Netflix basata su League of Legends

Dagli ideatori di League of Legends arriva la nuova serie animata Arcane. La storia, ambientata nell’utopica regione di Piltover e nelle oppresse vallate di Zaun, svela le origini di due campioni iconici del gioco e la lotta al potere che li dividerà.

Arcane sarà la prima incursione della Riot Games nel mondo dell’animazione, e speriamo che non sia l’ultima, vista la qualità a cui ci ha abituato con i video delle K/DA e altri video musicali creati per i tornei.

“League of Legends ha ispirato fandom in tutto il mondo, e siamo entusiasti di essere la casa della prima serie televisiva ambientata in questo universo, Arcane. La serie promette di essere da brivido, visivamente spettacolare, con momenti che terranno gli spettatori con il fiato sospeso”, ha dichiarato Dominique Bazay, Director, Original Animation per Netflix.