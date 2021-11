Arcane: i creatori vorrebbero sviluppare più spettacoli ambientati nell’universo di League of Legends

I creatori di Arcane, la nuova serie animata su Netflix che si svolge nel mondo di League of Legends, sembrano interessati a creare spettacoli che aggiungano lore a questo universo.

Sebbene Riot Games non abbia annunciato alcuna futura serie TV o film associati al suo MOBA di lunga data, quelli che hanno lavorato su Arcane non hanno nascosto il fatto che raccontare più storie in questo mondo è qualcosa che l’azienda vuole fare.

Parlando con ComicBook prima dell’uscita di Arcane, i co-creatori e produttori esecutivi Christian Linke e Alex Yee hanno parlato della serie e della sua creazione. Pur riconoscendo che in questo momento erano principalmente concentrati sul lancio di Arcane, è stato anche chiesto se Riot avrebbe voluto lavorare su più progetti come questo in futuro. In breve, il duo di produttori ha detto che è sicuramente qualcosa nella loro mente.

“Penso che l’azienda abbia sempre voluto permettere ai giocatori di passare del tempo con i loro campioni, non durante i combattimenti, e capire chi sono quando sono fuori dal campo di battaglia”, ha spiegato Yee. “E così tante persone nel tempo hanno davvero riversato molto amore ed energia nel rendere il mondo e i personaggi robusti e tridimensionali. Quindi penso che ci sia sicuramente appetito per esplorare di più di quelle storie. Come hai detto tu, ora ci concentriamo principalmente su Arcane per apprendere quello che possiamo, ma penso che tutti sarebbero davvero felici di poter condividere più storie in molti diversi tipi di media per altri campioni in altre regioni.”

Come accennato, Riot non ha annunciato nulla su programmi futuri, film o altri progetti che potrebbero essere legati a League of Legends. In effetti, Arcane stesso è considerato solo come una “serie evento” da Riot, il che significa che non finirà per avere una seconda stagione. Tuttavia, l’azienda nel suo insieme ha mostrato una maggiore iniziativa negli ultimi anni ad espandere l’IP di League of Legends a un ritmo sostenuto.

In questo momento, allo studio sono in lavorazione diversi giochi spin-off, tra cui un MMO e un picchiaduro associato a League of Legends. Vedere la compagnia aggiungere più spettacoli o anche un vero e proprio film di qualche tipo al mix non sarebbe necessariamente sorprendente.

