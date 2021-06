Arcane: le prime immagini e una clip della serie Netflix basata sull’universo di League of Legends

Netflix ha rilasciato una nuova clip e le prime immagini della sua prossima serie animata Arcane, basata sull’universo di League of Legends.

La notizia è stata rivelata come parte del Geeked Week, un evento virtuale di cinque giorni che anticipa trailer, immagini mai viste prima e annunci di serie e film che saranno presentati in anteprima esclusivamente sul servizio di streaming.

Arcane è la prima serie televisiva di Riot Games e sarà presentata in anteprima questo autunno su Netflix.

Arcane è ambientato nella regione utopica di Piltover e nel sottosuolo oppresso di Zaun. La storia segue le origini di due iconici campioni della Lega e il potere che li farà a pezzi. Christian Linke di Riot Games è showrunner e co-creatore della serie insieme ad Alex Yee.

In una nuova intervista con Netflix, Linke e Yee hanno rivelato di aver lavorato al progetto per 10 anni e che la storia ruoterà attorno alle sorelle Vi e Jinx in quello che è probabilmente uno dei “segreti mal tenuti” dello show. Certo, queste due sorelle hanno scelto percorsi apparentemente diametralmente opposti e da allora sono diventate rivali nel contesto dell’universo, quindi quella dinamica familiare rivelata costituirà sicuramente un’interessante fonte di conflitto attorno alla quale costruire l’arco narrativo della storia principale di Arcane.

“League of Legends ha ispirato il fervore globale, il fandom e siamo entusiasti di essere la casa della prima serie televisiva ambientata in questo universo, Arcane”, ha dichiarato Dominique Bazay, Director, Original Animation per Netflix. “La serie promette di essere in insieme di brividi visivamente spettacolari che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.”

Arcane sarà presentato in anteprima questo autunno su Netflix. Potete vedere la nuova clip qui sotto:

Arcane sarà la prima incursione della Riot Games nel mondo dell’animazione, e speriamo che non sia l’ultima, vista la qualità a cui ci ha abituato con i video delle K/DA e altri video musicali creati per i tornei.

Shauna Spenley, Global President of Entertainment di Riot Game, ha aggiunto:

“Arcane è stato creato come una lettera d’amore ai nostri giocatori e fan, che ci hanno chiesto esperienze più cinematografiche che si immergono più in profondità nei mondi e nei campioni di League of Legends. Netflix, con il suo incredibile marchio globale e l’obiettivo condiviso di fornire contenuti premium d’alta qualità, è il partner perfetto per aiutarci a portare Arcane ai giocatori di tutto il mondo.”

Arcane è l’ultimo arrivato nella crescente lista di adattamenti di Netflix. A febbraio lo streamer ha rilasciato il trailer di Dota: Dragon’s Blood, una serie animata ispirata al gioco multiplayer online di Valve, DOTA 2. Altre serie Netflix basate sui videogiochi includono Castlevania, Resident Evil: Infinite Darkness, Cuphead e Assassin’s Creed.

