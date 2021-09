Arcane: Netflix rivela i membri del cast della serie su League of Legends

Netflix Geekend, uno dei molteplici account Twitter appartenenti al gigante dello streaming, ha diffuso alcuni teaser poster promozionale allo scopo di rivelare i membri del cast della serie evento animata nota come Arcane, basata sul videogioco League of Legends.

Attraverso i teaser poster veniamo a sapere che il cast sarà composto da Hailee Steinfeld come VI, Ella Purnell come Jinx, Kevin Alejandro come Jayce, Jason Spisak come Silco, Katie Leung come Caitlyn, Toks Olagundoye come Mel, J.B Blanc come Vander, Harry Lloyd come Vikto.

Potete vederli tutti qui sotto:

Ella Purnell is JINX pic.twitter.com/5XCjeCyQJL — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 21, 2021

Jason Spisak is SILCO pic.twitter.com/Iuh6NjGz4j — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 21, 2021

Toks Olagundoye is MEL pic.twitter.com/PEq8mpz6Al — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 21, 2021

Harry Lloyd is VIKTOR pic.twitter.com/8WAIWmFkXW — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 21, 2021

Arcane è ambientato nella regione utopica di Piltover e nel sottosuolo oppresso di Zaun. La storia segue le origini di due iconici campioni della Lega e il potere che li farà a pezzi. Christian Linke di Riot Games è showrunner e co-creatore della serie insieme ad Alex Yee.

In un’intervista con Netflix, Linke e Yee hanno rivelato di aver lavorato al progetto per 10 anni e che la storia ruoterà attorno alle sorelle Vi e Jinx in quello che è probabilmente uno dei “segreti mal tenuti” dello show. Certo, queste due sorelle hanno scelto percorsi apparentemente diametralmente opposti e da allora sono diventate rivali nel contesto dell’universo, quindi quella dinamica familiare rivelata costituirà sicuramente un’interessante fonte di conflitto attorno alla quale costruire l’arco narrativo della storia principale di Arcane.

League of Legends ha ispirato il fervore globale, il fandom e siamo entusiasti di essere la casa della prima serie televisiva ambientata in questo universo, Arcane”, ha dichiarato Dominique Bazay, Director, Original Animation per Netflix. “La serie promette di essere in insieme di brividi visivamente spettacolari che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.”

Arcane è la prima serie televisiva di Riot Games e sarà presentata in anteprima questo autunno su Netflix.

