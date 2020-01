Arma Letale 5: il produttore Dan Lin rivela che stanno cercando di realizzare un nuovo film

È da tanto che non abbiamo un film su Arma Letale, e a quanto pare la serie non è bastata.

Il cast originale sta invecchiando, ma sono ancora tutti in età per fare un nuovo film, ma è possibile che questo sequel arrivi? A quanto pare, stando a The Hollywood Reporter abbiamo la risposta. Il produttore Dan Lin ha lasciato cadere la notizia durante il video che potete trovare in calce alla notizia.

“Stiamo cercando di realizzare l’ultimo film di Arma Letale. E Dick Donner sta tornando. Il cast originale sta tornando. Ed è semplicemente fantastico. La storia è molto personale per lui. Mel e Danny sono pronti, quindi si tratta della sceneggiatura adesso.”

Questa è una buona notizia poiché è la prima volta che otteniamo dettagli concreti su un quinto film nell’enorme franchise d’azione emblema dei buddy-movie moderni. Di recente Danny Glover ha partecipato a Jumanji: The Next Level, Mel Gibson è rimasto nell’ombra e ha cercato di fare ammenda dopo il suo sfogo antisemita a metà degli anni 2000. Richard Donner ha 90 anni e non ha diretto un film dal 2006, 16 Blocks. Si spera che Shane Black possa tornare a lavorare sulla sceneggiatura.

Nel corso degli anni abbiamo avuto tonnellate di speculazioni su un quinto film, inclusa la fantastica parodia di It’s Always Sunny, ma mai un film vero e proprio, quindi è sicuramente una notizia spiazzante.

Qui sotto potete vedere il video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...