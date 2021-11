Arma Letale 5: Mel Gibson manterrà la promessa fatta a Richard Donner dirigendo il film

La star della saga Arma Letale Mel Gibson afferma che dirigerà il capitolo 5, subentrando al defunto regista e produttore del franchise Richard Donner.

Secondo Deadline, fonti vicine a Gibson affermano che il regista di Braveheart e Hacksaw Ridge riprenderà anche il ruolo di Martin Riggs oltre al porsi dietro la macchina da presa per Arma Letale 5. Non è stato concluso un accordo con Gibson per dirigere il sequel di Arma Letale 4 del 1998, che Gibson ha continuato a sviluppare dopo la morte di Donner a luglio all’età di 91 anni.

“L’uomo che ha diretto tutti i film di Arma Letale, Richard Donner, era un tipo fantastico. Stava sviluppando la sceneggiatura ed è andato abbastanza avanti con essa. E un giorno mi ha detto: ‘Ascolta ragazzo, se prendo a calci il secchio, lo farai tu’. E ho detto: ‘Stai zitto'”, ha detto Gibson al The Sun. “Ma in effetti è morto. Ma mi ha chiesto di farlo e al tempo non ho detto nulla.”

Gibson ha aggiunto poi: “L’ha detto a sua moglie [la produttrice Lauren Shuler Donner], allo studio e al produttore. Quindi dirigerò il quinto”.

Gibson e Danny Glover hanno recitato insieme in tutti e quattro i film di Arma Letale diretti da Donner tra il 1987 e il 1998. A dicembre, Donner ha confermato che avrebbe diretto il quinto e ultimo film della saga creata dallo sceneggiatore Shane Black.

