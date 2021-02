Armor Wars: Don Cheadle rivela quando partirà la produzione della serie Disney +

Il Marvel Cinematic Universe sta tentando un nuovo grande esperimento, prendere alcuni dei loro personaggi preferiti dai film e dargli una propria serie televisiva sul servizio di streaming di successo, Disney +.

Con Wandavision che attualmente causa una grande ondata di consensi, Don Cheadle si è lasciato sfuggire quando inizieranno le riprese della sua serie, Armor Wars. Dopo Avengers: Endgame, il War Machine di Don Cheadle verrà visto alle prese con la tecnologia Stark che finisce nelle mani sbagliate a causa della sua morte.

Armor Wars ha debuttato per la prima volta nei fumetti di Iron Man nel 1987, concentrandosi su Tony Stark e una folle corsa per tentare di rimettere il “genio nella bottiglia”, con i suoi nemici che trovano il modo di prendere la sua tecnologia e usarla per i loro scopi malvagi. scopi. Sebbene Rhodes non fosse in prima linea e al centro dell’arco narrativo, ha dato a Tony il sostegno di cui aveva bisogno in questa missione che vedeva Iron Man combattere contro cattivi e compagni eroi allo stesso tempo, per cercare di controllare la Stark Tech rubata.

Con Tony morto nell’universo cinematografico Marvel, la storia sarà chiaramente molto diversa dal fumetto che l’ha generata.

Don Cheadle ha recentemente partecipato ad un’intervista con ET Online (via CB), dove ha rivelato quando Armor Wars inizierà le riprese, oltre a esprimere la sua eccitazione circa l’avere la sua serie televisiva su Disney +.

“Sarà fantastico. Avremo davvero la possibilità di esplorare un sacco di cose su [James] Rhodes. Voglio dire, guarda quello che abbiamo fatto finora, c’è ancora molto da esplorare. Quindi penso che ci sia un sacco di proprietà in cui scaveremo. Sarà completamente aperto. Inizieremo le riprese tra un paio di mesi e vedremo.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...