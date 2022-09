Armor Wars: i Marvel Studios trasformano la serie in un lungometraggio

I Marvel Studios hanno dato una scossa al loro progetto Armor Wars, e ora quella che doveva essere una serie per Disney+ sarà rielaborata in un lungometraggio.

La mossa essenzialmente spinge indietro il titolo più in basso nella lista di sviluppo.

Fonti affermano che lo studio si è impegnato per far raccontare la storia nel modo giusto e in quel processo si è reso conto che il formato cinematografico era più adatto al progetto.

Don Cheadle, che riprende il suo ruolo di lunga data nel Marvel Cinematic Universe del colonnello James “Rhodey” Rhodes, alias War Machine, e ancora parte del cast. Yassir Lester, che ha agito come sceneggiatore capo della serie, rimarrà come sceneggiatore.

La Marvel aveva previsto un inizio della produzione della serie nel 2023, ma le poche persone che si stavano preparando per questo sono state informate giovedì del cambio di direzione. Nessun regista era stato ufficialmente assegnato al film e non è chiaro in che punto della linea temporale Armor Wars sarà ambientato.

Poco si sa del logline di Armor Wars, anche se è stato menzionato all’inizio di questo mese al Disney’s D23 Expo, quando Cheadle si è unito sul palco al produttore e presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, che la serie sarebbe dovuta essere di sei episodi. Feige ha annunciato per la prima volta i piani per Armor Wars alla fine del 2020.

Il titolo Armor Wars proviene da una celebre trama che è stata pubblicata per i fumetti di Iron Man tra il 1987 e il 1988. Scritto da David Michelinie e Bob Layton con i disegni di Mark Bright, ha affrontato l’idea della tecnologia altamente avanzata di Iron Man che cade nel mani sbagliate. La serie live-action è stata vista come un modo per mostrare più tipi di armature.

