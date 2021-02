Army Of The Dead: Dave Bautista in una nuova immagine dal film Netflix

Da quando ha sfondato veramente nei panni di Drax dei Guardiani della Galassia nel Marvel Cinematic Universe, Dave Bautista si è affermato come un nuovo importante hardman di Hollywood: combattendo Bond in Spectre, Ryan Gosling in Blade Runner 2049, e partecipando a grandi titoli come Hotel Artemis, Stuber e Final Score.

E se stiamo ancora aspettando di vedere la sua interpretazione del “Beast” Rabban del Dune di Denis Villeneuve, quest’anno lo vedremo anche ricoprire il ruolo di protagonista nel nuovo tanto atteso film di Zack Snyder, Army Of The Dead – un heist-movie a tema zombi, post-apocalittico.

In arrivo su Netflix più tardi nel 2021, Snyder tornerà al genere zombie 17 anni dopo il suo debutto alla regia, col remake di Dawn Of The Dead, per un thriller apocalittico, in cui lo Scott Ward di Bautista guida una squadra di mercenari in una Las Vegas infestata dai non morti per tirare fuori un bottino niente male.

Oggi è arrivata una nuovissima foto esclusiva di Bautista e Matthias Schweighöfer nei panni di Dieter, il sicario del gruppo, come si vede nel nuovo numero di Empire.

Potete vederla qui sotto:

Un film su una rapina ambientato in un mondo flagellato dagli zombie? Sembra stranamente simile a un recente film sugli zombi: Peninsula, il sequel di Train to Busan in cui i personaggi tentano di infiltrarsi in una Corea del Sud invasa dagli zombi per trovare un camion carico di soldi.

Ma Snyder ha rivelato di aver avuto l’idea di Army of the Dead poco dopo aver terminato il suo remake datato 2004 del classico horror di George A. Romero, Dawn of the Dead. L’idea è stata proposta alla Warner Bros. ed è rimasta per un po’ nell’inferno dello sviluppo. È stato allora che Netflix è intervenuto, dando il via libera con entusiasmo al film e persino finanziando una serie prequel animata di quattro ore.

Snyder ovviamente non ha rivelato troppi dettagli su Army of the Dead, anche se ha confermato che gli stessi zombi saranno “i sanguinari caotici” ma anche “un altro livello di zombi“. Il regista ha anche suggerito che ci saranno alcune sfumature politiche, tra cui “metafore sull’immigrazione, il consumismo e un presidente sciovinista“.

“C’erano molte cose nel film riguardo a ciò che stava accadendo lungo il confine. E c’è una frase in cui il presidente dice che farà bombardare la città di Las Vegas per porre fine alla piaga degli zombi, il 4 luglio.”

Riguardo il suo eroe principale, Snyder ha contattato Dave Bautista (Guardiani della Galassia), che ha subito detto il contrario di sì: “Ho detto che non ero interessato”, ricorda Bautista. “Avevo questo obbiettivo, stavo cercando [ruoli drammatici] più succosi. Poi ho letto la sceneggiatura ed era molto più profonda e aveva più strati di quanto pensassi. E inoltre, ad essere sincero, volevo lavorare con Zack”.

