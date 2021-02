Army Of The Dead: ecco il primo teaser trailer del film Netflix di Zack Snyder

La gente ha aspettato anni per un film di Zack Snyder pieno d’azione, raccontato nel modo in cui intendeva, su un mondo in pericolo assoluto e una squadra che si ritrova nel mezzo di tutto.

Ma basta parlare di Justice League, il regista ha anche un altro film in arrivo quest’anno, un enorme film d’azione con gli zombi, prodotto da Netflix, chiamato Army Of The Dead. E dopo la pubblicazione online di una serie d’immagini e l’arrivo del primo poster promozionale, adesso possiamo mostrarvi finalmente l’annunciato teaser trailer, che ci dà un’idea di cosa succede quando infili un cineasta come Snyder, ossessionato dall’effetto rallenty in una Las Vegas piena di zombie.

L’avventura è ambientata nel bel mezzo di un’epidemia zombie a Las Vegas, durante la quale un uomo riunisce un gruppo di mercenari per affrontare l’ultima missione rischiosa, avventurarsi nella zona in quarantena per portare a termine il più grande colpo mai tentato.

Il film è diretto da Zack Snyder, che ha servito anche come direttore della fotografia e come co-sceneggiatore, assieme a Joby Harold (King Arthur – Il potere della spada). Army of the Dead è prodotto da Zack e Deborah Snyder con la loro Stone Quarry.

Nel cast del film Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Chris D’Elia (You, Undateable) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Il cast di Army of the Dead comprende anche Dave Bautista (Stuber, Guardians of the Galaxy), Ella Purnell (Sweetbitter, Kick-Ass 2), Ana De La Reguera (Cowboys and Aliens, Narcos), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), e Huma Qureshi (Viceroy’s House, Gangs of Wasseypur).

Army of the Dead doveva uscire nell’inverno del 2020, ma ora sappiamo che lo vedremo il 21 maggio 2021.

