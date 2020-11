Army of the Dead: il film Netflix uscirà nell’estate del 2021

Army of the Dead uscirà su Netflix nell’estate del 2021, con un cast che include Ana de la Reguera, Dave Bautista, Ella Purnell, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer, Omari Hardwick, Raul Castillo eTig Notaro.

Il film segue un gruppo di mercenari che si avventurano nel paesaggio post-apocalittico di Las Vegas per portare a termine una rapina.

Annunciato per la prima volta nel 2008, Army of the Dead ha iniziato a guadagnare terreno quando Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione dalla Warner Bros. nel gennaio 2019. I fan hanno seguito con impazienza gli aggiornamenti sul mashup di genere, da scorci dietro le quinte del progetto alla notizia di un prequel in lavorazione. Tuttavia, il pubblico dovrà ancora aspettare ancora un po’ per vedere come si fondono i diversi elementi di Army of the Dead.

Secondo Bloody Disgusting, l’uscita del film di zombi è prevista per l’estate 2021.

La prima di Army of the Dead coinciderà con un Artwork book ufficiale intitolato Army of the Dead: The Making of the Film, che mira a offrire uno sguardo dietro le quinte dei personaggi, degli zombi e dei luoghi del film. Il libro, pieno di foto esclusive e storyboard di Snyder, lascia intendere che Netflix intende dare ad Army of the Dead un grande riflettore quando sarà disponibile per lo streaming.

