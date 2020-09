Army of the Dead: il film si espanderà con un prequel e una serie anime sviluppata da Jay Oliva

Il mondo di Army of the Dead di Zack Snyder sta diventando molto più grande, con un film prequel senza titolo e una serie anime in sviluppo su Netflix.

“Sono incredibilmente entusiasta dell’opportunità di collaborare di nuovo con Netflix mentre espandiamo l’universo di Army of the Dead sia con un prequel internazionale, sia esplorando il mondo visivamente dinamico dell’animazione”, ha detto Snyder in una dichiarazione giovedì. “È stata una grande collaborazione e siamo entusiasti che Netflix consideri questo grande IP.”

Army of the Dead di Snyder vede protagonisti Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder e Samantha Win. È prodotto da Deborah Snyder di The Stone Quarry, Zack Snyder e Wesley Coller.

Il film uscirà su Netflix nel 2021 e segue un gruppo di mercenari in una Las Vegas infestata da zombi mentre cercano di portare a termine la più grande rapina mai tentata.

Shay Hatten, uno degli sceneggiatori della sceneggiatura di “Army of the Dead”, scriverà il prequel e la serie anime.

Il prequel sarà diretto e interpretato da Schweighöfer e seguirà il suo personaggio Ludwig Dieter di Army of the Dead. Il film sarà prodotto dagli Snyder e Coller di The Stone Quarry insieme a Schweighöfer e Dan Maag di Pantaleon Films. Schweighöfer ha dichiarato:

“È già stato un grande piacere far parte di questo meraviglioso insieme con Zack Synder – un progetto affascinante. Sono felice che ora venga sviluppato su così tanti livelli diversi”.

La serie anime, Army of the Dead: Lost Vegas, racconterà la storia delle origini del personaggio di Bautista e della sua squadra di salvataggio durante la caduta iniziale di Las Vegas mentre affrontano la misteriosa fonte dell’epidemia di zombi. Zack Snyder dirigerà due episodi della serie.

Jay Oliva (“Batman: The Dark Knight Returns”) sarà lo showrunning e dirigerà due episodi della serie. La serie sarà prodotta dagli Snyder e Coller di The Stone Quarry insieme a Olivia e Hatten. Bautista, De la Reguera, Notaro, Hardwick e Purnell riprenderanno i loro ruoli nell’anime.

